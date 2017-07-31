Yıldız Futbolcuya Benzerliğinden İstifade Edip Bedava Yunan Adaları Tatili Yaptı

31 Temmuz, 2017 | 10:26

Paul Pogba’ya benzerliğinden istifade edip Yunan adalarında bedava tatil yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba’ya son derece benzeyen bir kişi, Yunan adalarında bedava tatil yaptı.

Fransız yıldız takımıyla ABD seyahatindeyken Pogba’ya tıpa tıp benzeyen kişi, Yunanistan’ın Skiros (İskiri) Adasını ziyaret etti. Sahte Paul Pogba, bir hafta boyunca gittiği hiçbir yerde para ödemedi.

Skiros Adasından ayrılacağı gün ise turistik eşya satan bir dükkanı ziyaret edip sahibi ve orada bulunanlarla konuştu ancak gittikten sonra dükkandan birçok şeyin yok olduğu anlaşıldı.