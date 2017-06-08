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Yunan Adalarından Aşkın Tarifini Verdi

08 Haziran, 2017 | 13:38

Eda Taşpınar Yunan Adalarından Aşkın Tarifinin Verdi

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil için gittiği Yunan Adalarından aşkın tarifini verdi.

Yazın gelmesiyle birlikte her zamanki gibi Yunanistan ve Yunan Adaları Turu ‘na çıkan Eda Taşpınar, bir yandan tatilini yaparken diğer taraftan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sezonu Yunan Adaları ‘nın en ünlüsü Mikonos’ta açan sosyetik güzel, instagram sayfasından aşkın tarifini verdi.

Bolca Yunan Adaları ve Mikonos hashtagi kullanan Eda Taşpınar’ın ‘Aşk Tarifi’ şu şekilde;

“Büyürken aşık olmanın kırmızı güller, cuma gecesi çıkılan yemekler, güzel hediyeler, yağmurun altında paylaşılan öpücükler ve içerisinde pahalı şeyler barındıran kutulardan ibaret olduğunu sanıyorsun. Öyle zannediyorsun. Aşk nedir biliyor musun? aşk acı veren derecedeki dürüstlük ve güvendir. Aşk kişisel alanları işgal etmeden birbirine yardımcı olmaktır. Aşk karşılıklı saygıdır. Aşk sayesinde farklılıklar, sınırlar, ön yargılar yıkılır yeni görüşler içeren özgür dünyalar inşa edilir. Aşk kurduğun hayallere yan yana yürüyerek beraber kavuşmaktır. Aşk aslında sade ve sadece en saf haliyle iki ruhun ve kalbin yaptığı en yüce anlaşmadır. Ve o kadar güçlüdür ki gerçek aşk sana aradığın ilahi özgürlüğü tattırandır.”

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Eda Taşpınar, Mikonos, Yunan Adaları,

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