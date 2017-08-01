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Zuhal Topal Amerika Tatiline Devam Ediyor

01 Ağustos, 2017 | 12:17

Zuhal Topal Amerika Tatiline Devam Ediyor

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner’in Amerika tatilleri devam ediyor.

Ünlü sunucu Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile çıktığı Amerika Turları devam ediyor. Sunuculuğunu üstlendiği evlilik programının sezon finali yapmasının ardından soluğu Amerika’da alan Zuhal Topal ve ailesi, oldukça renkli geçtiği görülen tatillerinden kareler paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Zuhal Topal Amerika Tatiline Devam Ediyor

Los Angeles ve Las Vegas gibi Amerika’nın ünlü tatil kentlerinde vakit geçiren Zuhal Topal – Korhan Saygıner çifti, kızları Lina ile çocuklu ailelerin vazgeçilmez adresi olan Walt Disney World ‘de keyifli anlar yaşadılar.

Zuhal Topal Amerika Tatiline Devam Ediyor

Boydan Boya Amerika Turu yapan çiftin, tatilde emlakçıları gezerek Amerika’dan ev baktıkları öğrenildi.

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Amerika, Zuhal Topal,

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