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Zuhal Topal’ın İnanılmaz Değişimi

27 Eylül, 2017 | 15:29

Ünlü sunucu Zuhal Topal’ın inanılmaz değişimi…

Bu yıl izdivaç programı yapmayan ve oyunculuğa devam edeceği konuşulan Zuhal Topal, öyle bir değişim yaşadı ki…

Ünlü ismin sosyal medyadaki son paylaşımları yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Zuhal Topal’ın takipçileri güzel oyuncunun değişimi hakkında ‘burun ameliyatı olmuş’ yorumlarında bulundu.

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İzdivaç, Zuhal Topal,

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