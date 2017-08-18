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3 Dev İsim Küba’yı Gezecek

18 Ağustos, 2017 | 11:35

Erkan Can, Güven Kıraç ve Uğur Yücel Küba’yı gezecek.

3 Dev isim BluTV’nin yeni projesi kapsamında Küba’da Havana ve Trinidad’ı gezecek.

Yapımcılığı ve yönetmenliğini birbirinden farklı belgesellere imza atan Vedat Atasoy’un üstlendiği “Seyahat Kulübü” adlı belgeselde, usta oyuncular Erkan Can, Güven Kıraç ve Uğur Yücel Küba’yı gezecek.

Üç bölümden oluşan projede üç ünlü isim, Küba’da Havana ve Trinidad’ı gezecek. “Seyahat Kulübü”nün çekimlerinin bugün başlaması planlanıyor.

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Erkan Can, Güven Kıraç, Havana, Küba, Trinidad, Uğur Yücel,

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