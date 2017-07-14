Adriana Lima Ve Metin Hara Mavi Yolculukta
14 Temmuz, 2017 | 17:15
İlişkileriyle dünya ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta.
Brezilyalı dünyaca ünlü top model Adriana Lima, yazar sevgilisi Metin Hara ile birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. Birliktelikleri gerek ülke gerekse dünya basında geniş yer bulan ikili, Bodrum Dereköy Mahallesi’ndeki çiftlik evinde konaklıyorlar.
Adriana Lima Ve Metin Hara Mavi Yolculukta
Adriana Lima ve Metin Hara, aşk tatillerine mavi turla devam ettiler. Çiftlik evinden sabah saatlerinde bir araçla ayrılan çift, tekneyle denize açılıp Bodrum koylarını kapsayan mavi tura çıktılar.
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