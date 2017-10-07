Adriana’dan Aşk Öpücüğü
07 Ekim, 2017 | 14:13
Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, Miami sokaklarında görüntülendi.
Top model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara, aşkı devam ediyor.
Çift, Miami sokaklarında spor salonuna giderken görüntülendi.
Bir yandan içeceklerini yudumlayan bir yandan da sohbet ederek yürüyen çift, sık sık birbirlerini öpmekten de geri kalmadı.
Bir ara paparazzilerin kendilerini görüntülediklerini fark eden Lima ve Hara bunun bile keyiflerini bozmasına izin vermedi.
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