Angelina Jolie Çocuklarıyla Kayak Tatilinde

05 Ocak, 2017 | 11:24

Aktör eşi Brad Pitt ile ayrılık kararı alan Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eşi Brad Pitt’e boşanma davası açtığından beri ilk kez Noel tatilinde objektiflere takıldı. Jolie, altı çocuğuyla birlikte kayak tatilinde görüldü. 41 yaşındaki oyuncu, Colorado’da bir kayak merkezinde tatil yaptı.

Çocukları ile birlikte keyifli anlar yaşayan Jolie’nin eşinden ayrıldıktan sonraki ilk görüntülenmesinde bir hayli mutlu olması dikkatlerden kaçmadı. Kayak merkezindeki kayak turları sonrası alışveriş için şehre inen Angelina Jolie’nin koruması da aileyi adım adım takip etti.