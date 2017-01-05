Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Angelina Jolie Çocuklarıyla Kayak Tatilinde

05 Ocak, 2017 | 11:24

Aktör eşi Brad Pitt ile ayrılık kararı alan Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde görüntülendi.

Angelina Jolie Çocuklarıyla Kayak Tatilinde

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eşi Brad Pitt’e boşanma davası açtığından beri ilk kez Noel tatilinde objektiflere takıldı. Jolie, altı çocuğuyla birlikte kayak tatilinde görüldü. 41 yaşındaki oyuncu, Colorado’da bir kayak merkezinde tatil yaptı.

Angelina Jolie Tatilde

Çocukları ile birlikte keyifli anlar yaşayan Jolie’nin eşinden ayrıldıktan sonraki ilk görüntülenmesinde bir hayli mutlu olması dikkatlerden kaçmadı. Kayak merkezindeki kayak turları sonrası alışveriş için şehre inen Angelina Jolie’nin koruması da aileyi adım adım takip etti.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Angelina Jolie, Brad Pitt, Kayak,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Hindistan'da doğduğuna inanılan yoga, zihni sadelik ve huzura ulaştırmak için uygulanan en gelişmiş yöntemlerden biri.
İşte Yılın En İyi Kedi Videosu

İşte Yılın En İyi Kedi Videosu

Alfred Hitchcock'un korku filmi Sapık'ı izleyen kedinin görüntüleri yılın en iyi kedi videosu seçildi.
Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.
En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.