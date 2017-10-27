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Asya Film Festivali’nin Jürisinde İlk Kez Bir Türk

27 Ekim, 2017 | 13:10

Uluslararası Asya Film Festivali’nin jürisinde ilk kez bir Türk yer aldı.

Jüri koltuğunda oturan Tuba Büyüküstün, güzelliği ve zerafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Amerika Los Angeles’ta düzenlenen Uluslararası Asian World Film Festivali önceki gün başladı.

2 Kasım’a kadar devam edecek festivalin jürisindeki Tuba Büyüküstün; Lisa Lu, Sergei Bodrov, Cade Carradine, Thomas Lim, Michael Nouri, Ha Phuong Chu Tran gibi isimlerle birlikte oy kullanacak.

Türkiye’nin bu yılki Oscar adayı “Ayla” filmi ile açılışı yapılan Uluslararası Asya Film Festivali, George Takei’nin “Allegiance” adlı filmiyle noktalanacak.

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