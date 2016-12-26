Avustralya’daki plajlarda Noel coşkusu

26 Aralık, 2016 | 13:38

Güney yarıkürede olmasından dolayı Noel’in yaz mevsimine denk geldiği Avustralya’nın Sydney kentinde plajlar kutlamaların en gözde yerlerinden biri oldu.

Şu sıralar sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Avustralya’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşmış durumda.

Ülkenin büyük bölümü için güneşli ve sıcak bir Noel Günü yaşanırken kutlamalar için insanlar sahillere akın etti.

İnsanlar Noel sabahı denizin tadını çıkarmak için Noel şapkalarını takarak gün boyunca eğlendi. Sydney’in kumsallarında Noel yoğunluğu dikkat çekerken Avustralyalılar yeni yıla da sıcak havanın etkisinde girecek.

NSW, Victoria, Güney Avustralya ve Tasmania bölgelerinde şiddetli bir sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Tasmania ve Victoria’da sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.