Banu Alkan’a Dolandırıcılık Şoku!

22 Kasım, 2017 | 13:39

Afrodit Banu Alkan hakkında savcılık nitelikli dolandırıcılık suçundan yakalama kararı çıkarttı.

Diva “Daha İzmir’deki şey ölmedi, Eylül Metin’in kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız.” deyince, Banu Alkan, “Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasına dahi tenezzül etmedim” demişti. Banu Alkan’ın televizyon programındaki inkarı üzerine sinirlenen Eylül Metin, Alkan hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan dava açtı.

600 TL YERİNE 7 BİN 200 TL ÇEKİM YAPTIRMIŞ

Eylül Metin, bu ödemeden haberinin olmadığını ve Banu Alkan tarafından kendisine bir ödeme yapılmadığını aktardığı konuşmasında şunları söyledi: “Benim haberim ve onayım olmadan Banu Alkan için bir otelde 7 bin 200 TL çekim yapılmış. Bunu düzeltmesini istedim yapmadı. Ben otel ile konuştum yine gereken yapılmadı. Burada mevzu para değil Banu’nun olaya yaklaşımı ve art niyetidir. Ama çıkmış hala 600 TL’den söz ediyor. Yaşanan bu olaylar yargıya taşıdıktan sonra otel yetkilisi beni arayarak, özür diledi ve benim haklı olduğumu ifade ederek, bana ödeme yaptılar.”‘

Ancak Metin, Alkan hakkındaki şikayetini manevi sebeplerden dolayı geri almadı. Savcılık, Banu Alkan’ın Türkiye’de ikametgâhı bulunmadığından Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıkarttı.

BANU ALKAN’DAN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Duymayan Kalmasın programına konuşan Banu Alkan; ‘Ben de yeni öğrendim. Şimdi avukatlarımla görüşüyorum, benimle hiçbir ilgisi yok. Benim bilgim dahilinde değil. Zamanında kendisi kartını resepsiyona vermiş bu tarz olaylar olmuş. Bana herhangi bir evrak gelmedi. Beni bulmak çok kolay, beni her yerde bulabilirler. Ben Türkiye’deyim. Bu olayın benimle ilgisi yok. Olay tamamen otelin suçu.

Kelebek