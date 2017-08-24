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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Küba’da

24 Ağustos, 2017 | 12:46

Türkiye’nin ünlü çifti Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Küba’da tatil yapıyor.

NationalTurk‘te yer alan habere göre, 29 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Maldivler‘de balayı tatilinin ardından ikinci balayı olarak Küba’yı tercih etti.

Burak Özçivit yeni filmi ‘Kardeşim Benim 2’nin çekimlerini bitirir bitirmez eşiyle birlikte soluğu Küba’da aldı. Ünlü çift Instagram hesabından Küba fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.

Sokak sokak Küba’yı gezen Evcen ve Özçivit’in bir süre daha Küba’da kalacağı öğrenildi.

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Balayı, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Küba, Maldivler,

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