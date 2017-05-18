Chris Cornell Hayatını Kaybetti
18 Mayıs, 2017 | 11:27
Dünyaca ünlü ABD’li rock yıldızı Chris Cornell hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümü şok etkisi yarattı.
Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan ABD’li rock yıldızı Chris Cornell, yaşamını yitirdi. Usta sanatçının temsilcisi Brian Bumbery, Cornell’in Çarşamba gecesi Detroit’te hayatını kaybettiğini açıkladı.
1964 Seattle doğumlu Chris Cornell, Soundgarden ve Audioslave gruplarının solistliğini üstlenmişti. Ölüm haberiyle dünyada şok etkisi yaratan 52 yaşındaki şarkıcı, bugün Rock the Range adlı festival kapsamında Columbus’ta sahneye çıkacaktı.
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Chris Cornell,
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