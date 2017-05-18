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Chris Cornell Hayatını Kaybetti

18 Mayıs, 2017 | 11:27

Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü ABD’li rock yıldızı Chris Cornell hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümü şok etkisi yarattı.

Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan ABD’li rock yıldızı Chris Cornell, yaşamını yitirdi. Usta sanatçının temsilcisi Brian Bumbery, Cornell’in Çarşamba gecesi Detroit’te hayatını kaybettiğini açıkladı.

Chris Cornell Hayatını Kaybetti

1964 Seattle doğumlu Chris Cornell, Soundgarden ve Audioslave gruplarının solistliğini üstlenmişti. Ölüm haberiyle dünyada şok etkisi yaratan 52 yaşındaki şarkıcı, bugün Rock the Range adlı festival kapsamında Columbus’ta sahneye çıkacaktı.

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Chris Cornell,

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