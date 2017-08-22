Como Gölü’nde Tatile Devam

22 Ağustos, 2017 | 14:34

Amal-George Clooney çifti İtalya tatiline devam ederken, çiftten romantik fotoğraflar da gelmeye devam ediyor.

Önceki gün birlikte tenis oynadıktan sonra objektiflere takılan Amal Clooney ile George Clooney, ardından romantik bir akşam yemeği için Como Gölü’ndeki bir restonı tercih etti. Ünlü çift restoran çışında işletmenin sahibine teşekkür ederken görüntülendi.

2014 yılında evlenen ve iki ay önce Ella ve Alexander adında ikizleri dünyaya gelen çiftin Como’daki tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi.