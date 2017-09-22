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Como’da Milyonluk Düğün

22 Eylül, 2017 | 15:25

İnternet üzerinden satış yapan boohoo.com’un veliahtı Como’daki düğünü ile çok konuşuldu.

28 yaşındaki Adam Kamani üç gün üç gece süren düğün ve çiçeği burnunda eşiyle çıktığı milyonluk balayı ile gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda İtalya’da Como gölünde evlenen Adam Kamani ile Charlotte McHale’nin düğünün masrafının 1 Milyon Sterlin’i geçtiği konuşuluyor. Adam Kamani ile “prensesim” diye hitap ettiği eşi Charlotte McHale’in balayı da oldukça lüks ve pahalıydı.

İngiliz ve ABD magazin basınında çıkan haberlere göre çift, düğünün ardından üç hafta sürecek bir balayına çıktı. Özel uçakla seyahat eden Kamani ve McHale; Afrika’yı tercih etti.

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Adam Kamani, boohoo.com, Charlotte McHale, Como, Como Düğün, İtalya,

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