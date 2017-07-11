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Cristiano Ronaldo’nun İbiza’da Aile Saadeti

11 Temmuz, 2017 | 15:41

Cristiano Ronaldo İbiza Adası Tatili

İkiz bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte İbiza’da tatil yapıyor.

İspanyol Adaları ‘nın en renklisi İbiza’da yaz ayları oldukça hareketli geçiyor. Dünyaca ünlü isimler tatillerini eğlence adası İbiza Turları ile geçiriyor. Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da o isimlerden yalnızca biri.

Geçtiğimiz günlerde taşıyıcı anneden olan ikiz bebeklerini kucağına alan Ronaldo, ailesiyle birlikte İbiza adasında sezonunun yorgunluğunu atarken yıldız futbolcunun eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.

Ronaldo’nun Renkli İbiza Tatilinden Kısa Bir Görüntü

İspanya İbiza Turu esnasında tekne ile tura çıkan Ronaldo, ailesiyle birlikte huzurlu bir tatil fırsatı buldu.

Eğlence Adası İbiza

Eşsiz denizi, muhteşem plajları ve doğasıyla meşhur İspanyol Adaları arasında kendine yer bulan İbiza, renkli gece hayatı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle dünyanın en çok ilgi gören tatil rotaları arasında. David Guetta gibi dünyaca meşhur DJ’lerin konserleriyle yaz aylarına damga vuran İbiza Adası, jet sosyetenin ilk tercihleri arasında.

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Cristiano Ronaldo, İbiza, İspanyol Adaları,

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