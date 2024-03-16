Jorge Mendes’in kızı Marisa Mendes’ın yeni aşkı Ricardo Lopes

Futbol menajeri Jorge Mendes’in kızı Marisa Mendes yeni aşkını buldu. 31 yaşındaki iş kadınının yeni eşi, Venedik ve Katolik Üniversitesi’nde eğitim görmüş, bilgisayar güvenliği uzmanı Ricardo Lopes.

Marisa Mendes, kişisel hayatı konusunda oldukça ihtiyatlı olmasına rağmen, erkek arkadaşıyla birlikte birkaç fotoğraf yayınladı ve tamamen aşık göründü.

İkili, ABD’nin New York şehrindeki Times Meydanı’ndaydı ve ikilinin fotoğrafını dev ekranda paylaştı.

Instagram’da yapılan paylaşımın başlığına “Bu bir aşk hikayesi” yazdılar. Marisa Mendes’in, futboldaki en büyük spor menajeri olarak kabul edilen Jorge Mendes ile birlikte çalışan Marisa bu nedenle medyanın ilgisini çektiğini gibi Cristiano Ronaldo’nun sosyal ağlarını yönetmekten sorumlu olmasıda başka bir ilgi odağı oluyor.

Cristiano Ronaldo, Instagram ve Facebook’ta en çok takipçiye sahip sporun idollerinden.

Marisa Mendes’in, futboldaki en büyük spor menajeri olarak kabul edilen Jorge Mendes ve sosyal ağlarını yönettiği Cristiano Ronaldo ile beraber.

Jorge Mendes’in kızı Marisa Mendes’in yaklaşık üç yıldır romantik bir ilişkisi olmadığını ve özel hayatını en dikkatli gözlerden uzak tutmayı seçiyordu. Son birkaç hafta içinde Marisa Mendes, Capo Verde, Yeşil Burun Adaları’ndaki Sal Adası ve Fas da dahil olmak üzere bazı gezilere çıkma fırsatını yakaladı.

Sosyal medyada onun rutinlerini takip eden, güzelliğini ve zarafetini övmekten çekinmeyen 200 bini aşkın takipçisi var.

Cape Verde Adaları nerede?

Yeşil Burun Adaları (Portekizce: Cabo Verde), Batı Afrika’ya dâhil edilen Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alan bir Afrika ülkesidir. Tam bir ada devleti olan Yeşil Burun Adaları, Senegal açıklarında Afrika ana kıtasının 570 km batısında yer almaktadır. 10 ada ve 8 adacıktan oluşan bir takımadadır. En büyük üç ada Santiago, Santo Antao, Boa Vista’dır.

Jorge Mendes’in kızı Marisa Mendes’in tatilini geçirdiği Yeşil Burun Adalarındaki Sal Adası ve Sahilleri