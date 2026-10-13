WNBA yıldızı Sophie Cunningham’ın özel hayatında neler oluyor?

WNBA ekiplerinden Indiana Fever’ın yıldızı Sophie Cunningham, Frank Adams ile birlikte görüntülendiği fotoğrafların ardından aşk iddialarıyla gündeme geldi. Ancak ikiliden ilişkilerine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kadınlar Basketbol Ligi’nde (WNBA) Indiana Fever forması giyen Sophie Cunningham, bu kez saha dışındaki yaşamıyla konuşuluyor. 30 yaşına giren basketbolcunun Missouri’deki doğum günü kutlaması sırasında Frank Adams ile birlikte çekilen fotoğrafları, sosyal medyada yeni bir ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Eylül 2026’da yayılan görüntülerde Cunningham ve Adams’ın Missouri’deki Lake of the Ozarks’ta bir tekne gezisi sırasında birlikte vakit geçirdiği görüldü. Fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları, ikilinin sevgili olabileceğini öne sürdü. Ancak bu görüntüler, aralarında romantik bir ilişki bulunduğunu tek başına kanıtlamıyor.

Frank Adams kimdir?

Frank Adams, ABD’de üniversite basketbolu alanında çalışan bir spor sağlığı uzmanı. Grand Canyon Üniversitesi’nin erkek basketbol takımında baş atletik antrenör olarak görev yapan Adams, bu göreve 2025 yılında katıldı.

Adams, Grand Canyon Üniversitesi’ne geçmeden önce altı yıl boyunca NBA ekiplerinden Phoenix Suns’ın sağlık ve atletik performans ekibinde yardımcı atletik antrenör olarak çalıştı. Daha önce NBA G League’de mücadele eden Iowa Wolves bünyesinde de görev aldı.

Adams’ın Phoenix Suns döneminde Cunningham’ın da Phoenix Mercury forması giymiş olması, ikilinin geçmişte aynı basketbol çevresinde bulunmuş olabileceği yönündeki yorumları artırdı. Ancak bu mesleki bağlantı, aralarında romantik bir ilişki bulunduğunu doğrulamıyor.

Sophie Cunningham ve Frank Adams sevgili mi?

Cunningham ile Adams hakkındaki söylentiler yalnızca doğum günü fotoğraflarıyla sınırlı değil. İkilinin daha önce Grand Canyon Üniversitesi basketbol maçları ve farklı sosyal etkinliklerde birlikte görüldüğüne ilişkin paylaşımlar da gündeme gelmişti. Eylül ayında yayılan fotoğraflar ise iddiaların yeniden konuşulmasına neden oldu.

Bununla birlikte, ne Sophie Cunningham ne de Frank Adams ilişkilerini kamuoyuna açıkladı. Sosyal medyada Cunningham’ın yeni sevgilisini duyurduğu yönünde paylaşımlar yapılmış olsa da bu iddiayı destekleyen doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Sophie Cunningham özel hayatıyla da gündemde

Indiana Fever’ın önemli isimlerinden Sophie Cunningham, basketbol kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncunun özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutması, Frank Adams ile ilgili iddialara yönelik merakı artırıyor.

Şu ana kadar ortaya çıkan fotoğraflar ve geçmişteki karşılaşmalar, ikilinin birbirini tanıdığını gösterse de ilişkilerinin niteliğini kesinleştirmiyor. Bu nedenle Frank Adams, Cunningham’ın doğrulanmış sevgilisi değil, hakkında ilişki söylentileri bulunan isim olarak anılıyor.