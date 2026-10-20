Sophie Cunningham’dan itiraf

Indiana Fever’ın yıldızı Sophie Cunningham, WNBA maçlarında tribünlerde gördüğü ünlü isimlerin çoğuna dikkat etmediğini söyledi. Ancak güzel basketbolcunun iki Hollywood yıldızı için ayrı bir parantezi var: Will Ferrell ve Adam Sandler!

WNBA’deki performansı ve saha dışındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Sophie Cunningham, bu kez tribünlerde karşılaştığı ünlü isimlerle gündeme geldi. Indiana Fever forması giyen yıldız basketbolcu, katıldığı podcast programında kendisini bile heyecanlandırabilen iki Hollywood yıldızını açıkladı.

30 yaşındaki Cunningham, “Like a Farmer” podcast’ine konuk olduğu sırada WNBA maçlarında tribünlerde gördüğü ünlü isimler hakkında konuştu. Ünlü isimlerin çoğunun dikkatini çekmediğini belirten basketbolcu, iki istisna olduğunu söyledi: Will Ferrell ve Adam Sandler.

Sophie Cunningham’ın favorileri Will Ferrell ve Adam Sandler

Cunningham, maç sırasında genellikle tamamen oyuna odaklandığını ve tribünlerde kimin bulunduğunu çok fazla düşünmediğini anlattı. Ancak söz konusu iki ünlü olduğunda durum biraz değişiyor.

Hollywood’un sevilen komedyenleri Will Ferrell ve Adam Sandler’ın kendisini kısa süreliğine de olsa şaşırtabildiğini belirten Cunningham, bu isimleri gördüğünde verdiği tepkiyi esprili bir şekilde dile getirdi.

İki yıldızın da basketbolla yakından ilgilenmesi, bu karşılaşmaları daha da anlamlı kılıyor. Ferrell, Los Angeles Lakers taraftarı olarak bilinirken Sandler da New York Knicks’e olan ilgisiyle tanınıyor.

İki yıldızın basketbol tutkusu beyaz perdeye de taşındı

Will Ferrell ve Adam Sandler yalnızca tribünlerdeki basketbol ilgileriyle değil, rol aldıkları yapımlarla da spor dünyasına yakın isimler arasında yer alıyor.

Ferrell, 2008 yapımı Semi-Pro filminde basketbol dünyasını komediyle buluşturdu. Adam Sandler ise 2022’de yayımlanan Netflix filmi Hustle ile basketbol tutkunlarının karşısına çıktı.

Sandler’ın basketbol temalı yapımı, NBA hayali kuran genç bir oyuncunun keşfedilme hikâyesini anlatırken Ferrell’in filmi de profesyonel basketbol dünyasına mizahi bir bakış sunuyor.

Sophie Cunningham neden bu kadar konuşuluyor?

Indiana Fever oyuncusu Cunningham, sahadaki mücadeleci kimliğinin yanı sıra açık sözlü tavrıyla da spor kamuoyunun dikkatini çekiyor. Takım arkadaşı Caitlin Clark’ın WNBA’ye kazandırdığı büyük ilgiyle birlikte Indiana ekibi de ünlü isimlerin ve basketbolseverlerin uğrak noktalarından biri hâline geldi.

Cunningham’ın açıklamaları, WNBA maçlarının yalnızca parkede yaşanan mücadeleyle sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Tribünlerdeki ünlü konuklar, yıldız oyuncuların açıklamaları ve sosyal medyada yayılan görüntüler de ligin popülerliğine katkı sağlıyor.

Görünen o ki Sophie Cunningham, maç sırasında çoğu ünlü isme dönüp bakmasa da Will Ferrell ve Adam Sandler söz konusu olduğunda küçük bir Hollywood heyecanı yaşamaktan kendini alamıyor.