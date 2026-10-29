11 Ağustos 2026 İsim Günü Nedir: Yunanistan’da Doğum Gününden Önemli Yunan Ortodoks takviminde her azizin bir günü vardır ve o adı taşıyan herkes o tarihi kutlar. Yorgos, Kostas ve Maria örneklerinde geleneğin işleyişi.

2 Ağustos 2026 Lautaro Martinez’in Mikonos Tatili: Dünya Kupası Sonrası Mola Arjantinli golcü Lautaro Martinez, Dünya Kupası sonrası tatilini eşi Agustina Gandolfo ile Mikonos'ta geçirdi. Çiftin adadaki bir düğüne katıldığı ve tatili uzattığı bildirildi.

2 Ağustos 2026 Bugatsa Nedir: Yunanistan’ın Sabah Böreği Nasıl Yenir Bugatsa, Yunanistan'ın kuzeyinde sabahın ilk saatlerinde tezgahtan alınan bir hamur işi. Kremalı, peynirli ve kıymalı üç ana çeşidi var ve satış sıcak servis…

1 Ağustos 2026 Yunanistan’da Ağustos: Oruç ve Panayır Ayı Yunanistan'da ağustosun ilk yarısı oruçla geçiyor, ikinci yarısı panayırla. 15 Ağustos hem dini takvimin hem yaz sezonunun en kalabalık günü.

31 Temmuz 2026 Yunan Adalarında Ünlüler: Bu Yaz Kim Nerede Bu yaz Yunan adalarında ünlü trafiği yine yoğun. Mikonos alışılmış adres olmayı sürdürürken Skiathos, Hydra ve Sifnos gibi adalar listeye girdi.

26 Temmuz 2026 Epidauros’ta opera: Maria Callas’ın Medea’sı 65 yıl sonra sahnede Atina Epidaurus Festivali bu yaz tarihi bir sayfa açtı: Maria Callas'ın 1961'de Epidauros'ta söylediği Medea, aynı antik tiyatroda yeniden sahnelendi. Festival ağustos sonuna…

25 Temmuz 2026 Yunanistan açık hava sinemaları: yaz akşamlarının değişmeyen ritüeli Haziranda perdeler kuruluyor, eylüle kadar program aksamıyor. Atina ve Selanik bahçe sinemalarında seans saatleri, düzen ve gidenlerin bilmesi gerekenler.