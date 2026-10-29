Ağustos ayında Greenville’deki bir apartman dairesinde hareketsiz halde bulunan Hayden Panettiere’nin ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlandı. Polis, soruşturma bulguları ve adli tıp raporu doğrultusunda olayın kaza olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Hayden Panettiere dairesinde hareketsiz bulundu
Panettiere, 16 Ağustos’ta Easley Bridge Road üzerindeki Judson Mill Lofts’ta bulunan bir dairede hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Panettiere’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölüm nedeni aşırı doz olarak açıklandı
Greenville County Adli Tıp Kurumuna göre ölümün fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol ve Quetiapine maddelerinin birlikte kullanımına bağlı kazara aşırı doz sonucu gerçekleştiği tespit edildi.
Polis departmanı da bu bulguların ardından dosyanın kapatıldığını bildirdi.