Dünya sinemasının tanınan isimlerinden Sam Neill’den üzücü haber geldi. Oyuncunun yakınları, son anlarında yanında olduklarını belirterek vefatına ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

Açıklama sosyal medya hesabından yapıldı

Neill’in ölüm haberi, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan aile açıklamasıyla kamuoyuna bildirildi. Ünlü aktörün Avustralya’nın Sidney kentinde hayata veda ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sam, ailesi yanındayken ve tüm hayatı boyunca sergilediği o vakur duruşla hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.

Sam Neill daha önce kanser tedavisi görmüştü

Ailesi, Neill’in daha önce mücadele ettiği kanserin nüksetmediğini de açıkladı. Oyuncunun hastalığı tamamen atlattığı bilgisi paylaşılırken ani vefatının nedenine ilişkin başka bir ayrıntı verilmedi.