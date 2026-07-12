KüçükÇiftlik Park, Latin ritimlerinin yükseldiği unutulmaz bir geceye sahne oldu. Girişte uzun kuyruklar oluşturan müzikseverler, dans ekibiyle birlikte sahneye çıkan Ricky Martin’in hareketli performansına eşlik etti.

Ricky Martin, seyircilere Türkçe seslendi

Konserine yüksek tempolu parçalarla başlayan Martin, sahne boyunca enerjisini korudu. Ünlü şarkıcı, zaman zaman dinleyicilere “İyi akşamlar” ve “Teşekkür ederim” sözleriyle Türkçe seslendi.

TemaCC organizasyonuyla düzenlenen gecede sanatçıya koreografileriyle dansçılar eşlik etti. İstanbul seyircisi, son olarak 2011 yılında kentte konser veren Martin’i yeniden canlı dinleme fırsatı buldu.

Edis için ayrı bir anlam taşıdı

Ricky Martin’den önce sahneye çıkan Edis, sevilen parçalarını konser alanını dolduran kalabalık için söyledi. Edis, çocukluk yıllarında izlediği ilk büyük organizasyonun Martin’in 1998’de İstanbul’da verdiği konser olduğunu belirtti.

O gece gördüğü performansın ardından şarkıcı olmaya karar verdiğini anlatan Edis, yıllar sonra kendisine ilham veren sanatçıyla aynı etkinlikte yer aldı.