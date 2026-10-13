Televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından Breaking Bad’in oyuncu kadrosunda yer alan RJ Mitte’den acı haber geldi. Mitte’nin temsilcisi, ünlü oyuncunun 34 yaşında hayatını kaybettiğini açıklarken polis ölüm nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

RJ Mitte’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı

Mitte’nin temsilcisi Sean Reilly, “Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli haklarının tutkulu savunucusu RJ Mitte’nin trajik kaybını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Brownsville Polis Departmanı da Mitte’nin ölümünü doğruladı. Ölüm nedeni ve şeklinin henüz belirlenmediği, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Polis, şu aşamada olayda herhangi bir suç şüphesinin bulunmadığını belirtti.

Mitte’nin 12 Ekim’de, evi olduğu düşünülen adreste hayatını kaybettiği açıklandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

Breaking Bad ile dünya çapında tanındı

Serebral palsi ile yaşayan Mitte, Breaking Bad’de canlandırdığı Walter White Jr. karakterinde kendi yaşam deneyimlerinden de yararlandı. Bryan Cranston ve Aaron Paul ile kamera karşısına geçen oyuncu, dizideki performansıyla 2014 yılında Screen Actors Guild Ödülü’nün sahibi oldu.

Mitte aynı zamanda United Cerebral Palsy ve Shriners Children’s için elçilik yaptı. Kurduğu The Mitte Foundation aracılığıyla sosyal projelere destek veren oyuncu, engelli bireylerin ekrandaki temsiline ilişkin çalışmalarıyla da tanındı.

Bryan Cranston: Seni özleyeceğim oğlum

Dizide babasını canlandıran Bryan Cranston, Mitte’nin ölümünün ardından yaptığı paylaşımda büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Cranston, Mitte ile henüz 14 yaşındayken tanıştığını belirterek, “Pilot bölümü çekmeye başladığımızda oldukça deneyimsizdi ama zamanla gerçekten çok iyi bir oyuncuya dönüştüğünü izledik” dedi.

Mitte’nin engelli oyuncuların hakları için verdiği mücadeleye de dikkat çeken Cranston, “Bütün bu vaat ve potansiyelin kaybı çok büyük. Seni özleyeceğim oğlum” ifadelerini kullandı.

Aaron Paul: Kalbim kırık

Breaking Bad’de Jesse Pinkman karakterine hayat veren Aaron Paul da “RJ, seni seviyorum dostum. Özleneceksin” sözleriyle veda etti.

Dizide Hank Schrader’ı canlandıran Dean Norris ise Mitte’nin sette genç bir oyuncuyken her zaman yanında olmaya çalıştığını belirterek onun “çok tatlı bir genç adam” olduğunu söyledi.

Engelli oyuncuların temsili için mücadele etti

Louisiana’da büyüyen Mitte, 2005 yılında kız kardeşinin oyunculuk kariyerine destek olmak için Los Angeles’a taşındı. Henüz genç yaşta Breaking Bad seçmelerine katılan oyuncu, dizideki performansıyla kariyerinde büyük çıkış yakaladı.

Mitte daha sonraki yıllarda engelli karakterlerin yalnızca sağlık durumları üzerinden tanımlanmadığı, daha çeşitli ve karmaşık rollerle ekrana taşınması gerektiğini savundu.

Oyuncunun diğer yapımları arasında Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton ve bu yıl yayımlanan Talking to Strangers yer aldı.