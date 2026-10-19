Sophie Cunningham Aradığı Partneri Anlattı: Gönlündeki İsim 67 Yaşındaki Yıldız Çıktı!

WNBA yıldızı Sophie Cunningham, ideal erkeğini anlatırken şaşırtıcı bir isim verdi. Country müziğin efsanelerinden Alan Jackson’a hayranlığını dile getiren Indiana Fever oyuncusu, esprili sözleriyle magazin gündemine damga vurdu.

Indiana Fever formasıyla WNBA’de mücadele eden Sophie Cunningham, bu kez basketbol performansıyla değil, özel hayatına dair açıklamalarıyla gündemde. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Like a Farmer podcast’inde country müzik üzerine sohbet ederken hayran olduğu ismi açıkladı: Alan Jackson!

Country müziğin dünyaca ünlü isimlerinden olan 67 yaşındaki Jackson için Cunningham, esprili bir ifadeyle, “Daha genç olsaydı, evli olmasaydı ve çocukları olmasaydı…” sözlerini kullandı. Ünlü basketbolcunun bu itirafı, sosyal medyada dikkat çeken magazin başlıklarından biri hâline geldi.

Sophie Cunningham’ın Hayalindeki Erkek Alan Jackson!

Missouri doğumlu Cunningham, country müziğe olan sevgisini anlatırken pek çok sanatçının adını sıraladı. Cody Johnson, Morgan Wallen, Kenny Chesney ve George Strait gibi isimlerden söz eden yıldız basketbolcu, konu favorisine geldiğinde Alan Jackson’ı seçti.

İki Grammy ödüllü sanatçı, yaklaşık 40 yıla yayılan müzik kariyeriyle country müziğin önemli isimleri arasında yer alıyor. Cunningham’ın Jackson’a duyduğu hayranlık ise sohbetin en dikkat çekici anı oldu.

Ancak hikâyenin küçük bir ayrıntısı var: Jackson 67 yaşında, Denise Jackson ile 46 yıldır evli ve üç kız çocuğu babası. Dolayısıyla Sophie Cunningham’ın sözleri, gerçek bir ilişki beklentisinden çok, hayranlıkla dile getirilmiş esprili bir yorum olarak öne çıktı.

Cunningham İdeal Partnerinde Neler Arıyor?

Sophie Cunningham, daha önceki açıklamalarında ilişki konusunda beklentilerini de açıkça dile getirmişti. Uzun boylu bir partner tercih ettiğini söyleyen basketbolcu, aile hayatında sorumluluk alan ve kendisine manevi açıdan da destek olabilecek biriyle birlikte olmak istediğini belirtmişti.

Sophie Cunningham, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih ettiğini de ifade etmişti. Bu nedenle Alan Jackson açıklaması, yıldız oyuncunun kişisel tercihlerini eğlenceli bir sohbet sırasında paylaşması bakımından dikkat çekti.

Şimdilik Cunningham’ın kalbini kimin kazanacağı bilinmiyor. Ancak bir şey kesin: Indiana Fever yıldızı, gönlündeki isim sorulduğunda beklenmedik bir cevap vererek hayranlarını şaşırtmayı başardı!