Prenses Diana’nın balayı tarzı, Düşes Sophie ile hayat buldu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin moda dünyasındaki etkisi yıllar geçse de devam ediyor. Edinburgh Düşesi Sophie, Finlandiya ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafetle Prenses Diana’nın 1981 yılında İskoçya’daki balayında giydiği unutulmaz kombinlerden birini yeniden gündeme taşıdı. İki farklı dönemin kraliyet modasını buluşturan bu tercih, Diana’nın zamana meydan okuyan stilini bir kez daha hatırlattı.

Kraliyet ailesinin üyeleri arasındaki moda esintilerine bir yenisi daha eklendi. Prens Edward’ın eşi Edinburgh Düşesi Sophie, Finlandiya’daki resmi temasları sırasında tercih ettiği kahverengi ekose takımla moda tutkunlarının dikkatini çekti.

26 Ekim’de Helsinki’de gerçekleştirilen resmi program kapsamında giydiği ceket ve midi etekten oluşan kombin, Prenses Diana’nın Prens Charles ile 1981 yılında gerçekleştirdiği balayı turları sırasında objektiflere yansıyan kıyafetini akıllara getirdi.

Sophie’nin Gabriela Hearst imzalı kahverengi kazayağı desenli ceketi ve uyumlu eteği, Diana’nın İskoçya’daki Balmoral arazisinde verdiği pozlarda giydiği benzer takımla büyük benzerlik taşıyordu.

Prenses Diana’nın Balmoral’daki balayı stili yeniden hatırlandı

Prenses Diana ve dönemin Galler Prensi Charles, Temmuz 1981’deki düğünlerinin ardından balaylarının bir bölümünü İskoçya’daki Balmoral’da geçirmişti.

Diana, bu dönemde İngiliz tasarımcı Bill Pashley tarafından hazırlanan kahverengi tüvit takımıyla fotoğraflanmıştı. Geniş kesimli ceketi, aynı kumaştan eteği ve beyaz babetleriyle dikkat çeken Prenses, kırsal yaşamın atmosferine uygun ancak zarif bir görünüm tercih etmişti.

Aradan geçen 45 yıla rağmen söz konusu kombin, Diana’nın moda tarihine geçen görünümleri arasında yer alıyor.

Düşes Sophie’nin tercihi ise aynı klasik çizgiyi daha modern ve vücuda oturan bir kesimle yorumladı. Açık mavi gömlekle tamamladığı takımına Jimmy Choo botlarını ve Sophie Habsburg imzalı çantasını ekleyen Sophie, geleneksel İngiliz stilini çağdaş parçalarla bir araya getirdi.

Sophie’nin tercih ettiği tasarımın fiyatı dikkat çekti

Gabriela Hearst imzalı kombinin ceketinin fiyatı 1.990 dolar, pileli midi eteğinin fiyatı ise 1.590 dolar olarak açıklandı. Böylece iki parçanın toplam satış fiyatı 3.580 dolara ulaşıyor.

Diana’nın daha rahat ve bol kesimli kıyafetinden farklı olarak Sophie’nin tercihi, klasik ekose desenini daha keskin bir terzilik anlayışıyla yorumladı.

Düşesin bu kombini bilinçli olarak Diana’ya gönderme yapmak amacıyla seçtiğine ilişkin bir açıklama bulunmasa da iki görünüm arasındaki benzerlik kraliyet modası takipçilerinin ilgisini çekti.

Kraliyet modasında geçmişten gelen ilham

Sophie, Finlandiya ziyaretinin diğer günlerinde de farklı tasarımcıların parçalarıyla dikkat çekti. 28 Ekim’de Helsinki’deki Santahamina Garnizonu’nda askerlerle bir araya gelen Düşes, bu kez lacivert ceket, kışlık şapka ve geniş kesimli ekose pantolon tercih etti.

Diana’nın yıllar önce tercih ettiği kıyafetlerin günümüzde yeniden yorumlanması, kraliyet modasının geçmişle kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle İskoçya’nın tarihi Balmoral bölgesinde geçirilen romantik balayı günlerinden kalan fotoğraflar, bugün hâlâ moda ve seyahat dünyasına ilham veriyor. İskoçya’nın tarihi şatoları, doğal manzaraları ve romantik atmosferi de çiftlerin unutulmaz bir balayı tatili için değerlendirebileceği seçenekler arasında bulunuyor.

Farklı coğrafyalarda romantik bir tatil planlayan çiftler için Avrupa’nın tarihi şehirlerinden tropik adalara uzanan balayı rotaları, özel bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlere pek çok alternatif sunuyor.