Prens Harry ve Meghan Markle, uzun süredir gündemde olan güvenlik tartışmalarına rağmen çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye dönme kararı aldı. Çiftin 7 yaşındaki oğlu Archie ve 5 yaşındaki kızı Lilibet, dört yıl aradan sonra ilk kez İngiltere’de olacak. Ancak iki çocuğun herhangi bir halka açık programa katılmayacağı belirtildi.

Kraliyet konutu ve özel konaklama planı

Ailenin İngiltere ziyaretinde hem kraliyet konutunda hem de özel konaklama alanlarında kalması planlanıyor. Buckingham Sarayı, Kral Charles’ın Harry ve ailesine ziyaretleri sırasında kraliyet mülklerinden birinde konaklama teklif ettiğini açıklamıştı. Çiftin nerede kalacağı ise duyurulmadı.

Güvenlik tartışması sürüyor

Prens Harry, 2020’de vergi mükellefleri tarafından karşılanan polis korumasını kaybettikten sonra Meghan ve çocuklarını İngiltere’ye getirmenin güvenli olmadığını savunuyordu. Harry’nin İngiltere ziyaretlerinde alacağı koruma düzeyini etkileyebilecek güvenlik incelemesinin ise henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Ailenin Kral Charles’a ait bir konutta kalması halinde, o mülkteki mevcut güvenlik düzenlemelerinden yararlanabileceği ifade edildi.

Prens Harry ve Meghan’dan yardım programları

Prens Harry, İngiltere ziyareti sırasında Invictus Games Foundation kapsamında Chatham House’daki programa katılacak. Harry ve Meghan ayrıca Royal Hospital Chelsea’de Invictus Games Foundation ile özel görüşmeler yapacak.

Harry, WellChild hamisi olarak Birmingham Çocuk Hastanesi’ni ziyaret edecek ve yardım kuruluşunun ilk WellChild hemşiresinin 20. yılını kutlayacak.

Invictus Games için geri sayım

Çift, 2027 Invictus Games’e bir yıl kalması nedeniyle Birmingham’daki National Exhibition Centre’ı da ziyaret edecek.

Harry, önceki Invictus Games yarışmacılarıyla birlikte gösteri etkinliklerine katılarak geri sayımı başlatacak.

Ayrıca Scotty’s Little Soldiers’ın küresel elçisi olarak Warwickshire’daki Maxstoke Castle’da düzenlenecek yaz festivaline katılacak.

Gözler Kral Charles görüşmesinde

Ziyaret, Archie ve Lilibet’in dedeleri Kral Charles ile zaman geçirip geçirmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Ailenin 2020’de California’ya taşınmasından bu yana Archie’nin Kral Charles ile yalnızca birkaç kez görüştüğü, Lilibet’in ise dedesiyle sadece bir kez bir araya geldiği belirtiliyor. Kraliyet ailesiyle uzun süredir mesafeli olan Harry, daha önce ailesiyle barışmak istediğini söylemişti.

William ile görüşme beklenmiyor

Prens Harry’nin babası Kral Charles ile sınırlı temasları olsa da, Prens William ile görüşmesinin daha düşük ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Harry ve Meghan, çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye en son Haziran 2022’de Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile etkinlikleri için gitmişti. Archie ve Lilibet o dönemde halka açık etkinliklere katılmamıştı.