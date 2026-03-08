İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra uluslararası etkinlikler ve yardım projeleriyle gündeme gelen Prens Harry ve Meghan Markle, Avustralya’ya yeni bir ziyaret planlıyor. Sussex Dükü ve Düşesi’nin Nisan ayının ortasında Avustralya’ya gideceği ve çeşitli özel, iş ve hayır faaliyetlerine katılacağı duyuruldu.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın ziyareti Nisan ayında gerçekleşecek

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Avustralya ziyareti, çiftin yedi yılı aşkın sürenin ardından kıtaya yapacağı ilk ziyaret olacak. Çiftin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Prens Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi, Nisan ayının ortasında çeşitli özel, iş ve hayır faaliyetlerine katılmak üzere Avustralya’yı ziyaret edecek. Ziyarete ilişkin daha fazla detay ilerleyen süreçte paylaşılacak.”

Ziyaret kapsamında çiftin Sydney ve Melbourne kentlerine gitmesinin beklendiği belirtiliyor.

Çocukları ziyarete katılmayacak

Sussex çiftinin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in Avustralya ziyaretine katılmayacağı bildirildi.

Avustralya ziyaretinin sinyali daha önce verilmişti

Prens Harry ve Meghan Markle, 2025 yılının Kasım ayında Avustralya’ya yeniden gitme planlarına dair ipucunu vermişti. Çift, New York’ta görüştükleri Avustralyalı ünlü astrolog Angela Pearl’e yazdıkları bir mektupta Avustralya’yı tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını ifade etmişti.

Mektupta şu ifadeler yer almıştı:

“Sevgili Angela. Bize katıldığınız için teşekkür etmek istedik… Enerjiniz ve öngörüleriniz bizim için çok değerliydi. Ukrayna’daki ailenizin güvende olmasını diliyoruz ve özellikle Avustralya’yı yeniden ziyaret etmeyi planlarken sizinle iletişimde kalmayı umuyoruz.”

Ürdün ziyaretinin ardından geliyor

Sussex Dükü ve Düşesi’nin Avustralya ziyareti, Şubat ayında Ürdün’e gerçekleştirdikleri insani yardım ziyaretinin ardından geliyor. Dünya Sağlık Örgütü ile ortak yürütülen iki günlük ziyarette çift, Gazze’den tahliye edilen hastalarla bir araya geldi ve bir mülteci kampını ziyaret etti.

Ayrıca kanser tedavisi, araştırma ve erken teşhis çalışmalarına odaklanan King Hussein Cancer Centre’da da incelemelerde bulundular.

Prens Harry ve Meghan Markle son yıllarda birçok ülkeyi ziyaret ettiler

Prens Harry ve Meghan Markle, 2024 yılında da çeşitli yardım faaliyetleri kapsamında Nijerya ve Kolombiya’ya gitmişti. Nijerya ziyaretinde askeri personelle bir araya gelen çift, kültürel etkinliklere katıldı. Meghan Markle’ın Nijerya kökenli olduğunu açıklamasının ardından ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığı ifade edilmişti.

Kolombiya ziyaretinde ise çift, Kolombiya Başkan Yardımcısı Francia Márquez’in daveti üzerine aktivistler ve toplum temsilcileriyle görüşmüş, ayrıca Invictus Games sporcularıyla bir araya gelmişti.

