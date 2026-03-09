Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) kaynaklarına dayandırılan ABD basınına göre, 30 yaşındaki bir kadın şüpheli Rihanna’nın Beverly Hills’teki malikanesinin önüne gelerek tüfekle ateş açtı. Şüphelinin ‘AR-15’ tipi silahla yaklaşık 10 el ateş ettiği bildirildi.

Mermiler kapıya ve duvara isabet etti

Yetkililerin verdiği bilgilere göre açılan ateş sonucu mermilerin büyük bölümü malikanenin dış kapısına isabet etti. En az bir merminin ise duvarı delerek evin içine girdiği belirtildi.

Rihanna saldırı sırasında evdeydi

Saldırı sırasında Rihanna’nın evde olduğu doğrulanırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Silahlı saldırının ardından olay yerinden aracıyla kaçan kadın şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

