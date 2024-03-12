Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin farklı türleri vardır. Bunlardan biri de Tip 2 diyabettir. Peki, Tip 2 diyabet ortaya nasıl çıkar?

Tip 2 diyabet nedir?

Diyabetin en yaygın türü olan Tip 2 diyabet, kan şekeri olarak da adlandırılan kan şekerinizin çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri ana enerji kaynağınızdır ve çoğunlukla yediğiniz yiyeceklerden gelir. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin , glikozun enerji için kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Tip 2 diyabette vücudunuz yeterince insülin üretmiyor veya insülini iyi kullanamıyor. Daha sonra çok fazla glikoz kanınızda kalır ve yeterli miktarda glikoz hücrelerinize ulaşmaz.

Diyabetin belirtileri nelerdir?

Aşırı susamışlık hissi

Çok sık acıkma

Sık idrara çıkma

Hafıza sorunları

Ayaklarda ve ellerde uyuşma, karıncalanma

Uzun süre iyileşmeyen yaralar

Açıklanamayan kilo kaybı

Tip 2 diyabet neden oluşur?

Tip 2 diyabet yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlere dayanmaktadır. İşte, Tip 2 diyabetin sebepleri;

Fiziksel olarak aktif değilseniz, aşırı kiloluysanız veya obeziteniz varsa tip 2 diyabet geliştirme olasılığınız daha yüksektir . Fazla kilo bazen insülin direncine neden olur ve tip 2 diyabetli kişilerde yaygındır. Vücut yağının yeri de fark yaratır. Ekstra karın yağı insülin direnci, tip 2 diyabet ve kalp ve kan damarı hastalıklarıyla bağlantılıdır .

Tip 2 diyabet genellikle kas, karaciğer ve yağ hücrelerinin insülini iyi kullanamadığı bir durum olan insülin direnciyle başlar . Sonuç olarak vücudunuzun glikozun hücrelere girmesine yardımcı olmak için daha fazla insüline ihtiyacı vardır. Başlangıçta pankreas artan talebi karşılayabilmek için daha fazla insülin üretir. Zamanla pankreas yeterli insülin üretemez ve kan şekeri seviyeleri yükselir.

Tip 1 diyabette olduğu gibi, bazı genler tip 2 diyabet geliştirme olasılığınızı artırabilir. Hastalık ailelerde geçme eğilimindedir.

Genler ayrıca kişinin aşırı kilolu olma veya obeziteye sahip olma eğilimini artırarak tip 2 diyabet riskini de artırabilir.

Tip 2 diyabet tedavisi nedir?

Tip 2 diyabet tamamen tedavi edilemez. İlaçlar ya da beslenme değişiklikleri yaşam kalitenizi arttırmayı ve diyabetin başka sağlık sorunlarına yol açmasını engellemek için önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek, tip 2 diyabetin tedavisinde çok önemlidir ve ilaç ihtiyacını azaltabilir veya geciktirebilir ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Birçok diyabet ilacı türü vardır ve kan şekerini kontrol etmek için farklı şekillerde çalışırlar. Diyabetiniz varsa zamanla değişebilir, bu da ilaçlarınızın da değişmesi gerekebileceği anlamına gelir. Örneğin kan şekeri seviyenizi kontrol altına almak için birden fazla ilaca ihtiyacınız olabilir. Tip 2 diyabetli bazı kişiler, durumlarını yönetmek için eninde sonunda insüline ihtiyaç duyabilir.

Doktorunuz, beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak ve kan şekerinizi kontrol altına almak için ne yemeniz gerektiği konusunda size tavsiyelerde bulunabilir. Doktorunuz sizi bir diyetisyene yönlendirebilir.

Düşük glisemik indeksi (GI) olan sağlıklı yiyecekler yemek , kan şekeri seviyenizi optimize etmenize yardımcı olabilir. Buna tam tahıllı ekmekler, yulaf gibi minimum düzeyde işlenmiş kahvaltı gevrekleri, baklagiller, meyve, makarna ve süt ürünleri dahildir.

Kek, şekerleme ve alkolsüz içecekler gibi yüksek karbonhidratlı, besin değeri düşük yiyeceklerden kaçının ve doymuş yağ oranı düşük bir diyet uygulayın.

Günün belirli saatlerinde yemek yemelisiniz ve ayrıca atıştırmalıklara da ihtiyacınız olabilir. Kilo almamak için yediğiniz yiyecek miktarını yaptığınız aktivite miktarıyla eşleştirmeye çalışın.

Aşırı kilolu veya obezseniz, vücut ağırlığınızın yüzde 5-10’unu kaybetmek bile kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde iyileştirebilir.

Tip 2 diyabetin komplikasyonları nelerdir?

Tip 2 diyabetin tedavisi, aşağıdaki gibi uzun vadeli komplikasyonları önlemek için önemlidir:

Kalp hastalığı

Böbrek hastalığı

Felç

Göz komplikasyonları

Ayak problemleri

Sinir problemleri

Yiyecekler tip 2 diyabete neden olabilir mi?

Belirli yiyecekleri yemek tip 2 diyabete neden olamaz. Ancak tip 2 diyabet geliştirme riskinizi artıran bazı gıdalar vardır:

Şekerli içecekler

Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve şekerli kahvaltılık gevrek gibi rafine karbonhidratlar

Jambon ve sosis gibi kırmızı ve işlenmiş etler

Özellikle işlenmiş gıdalardaki tuz (tansiyonu yükselterek tip 2 diyabet riskini artırır)

Tip 2 diyabet ne zaman ortaya çıkar?

Tip 2 diyabet çoğunlukla yetişkinlikte, genellikle 30-40 yaşlarından sonra ortaya çıkar. Ancak giderek artan sayıda genç ve çocukta tip 2 diyabet gelişiyor.

Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Diyabet Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Polikistik over senromu, dünya genelin kadınların yüzde 8’i ila 13’ünü etkiliyor. PCOS tedavisi konulan kişiler ise sağlıklarının bu sendrom sebebiyle bozulmaması adına neler yapabileceklerini araştırıyor.

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