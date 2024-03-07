Polikistik over sendromu kadınlarda görülen bir sağlık sorunudur. Bu sağlık sorununu yaşayanlar ise tedavi sürecinde takviye ürün kullanıp kullanmamaları gerektiğini merak ediyor. Peki, PCOSlular hangi takviyeleri kullanmalıdır?

PCOS nedir?

Polikistik over sendromu (PCOS), yumurtalıkların anormal miktarda androjen (erkek cinsiyet hormonu) ürettiği ve genellikle kadınlarda küçük miktarlarda bulunduğu bir durumdur. Polikistik over sendromu adı, yumurtalıklarda oluşan çok sayıda küçük kisti (sıvı dolu keseler) tanımlar. Ancak bu bozukluğa sahip bazı kadınlarda kist bulunmazken, bu bozukluğa sahip olmayan bazı kadınlarda da kist gelişebilir.

PCOS belirtileri nelerdir?

Düzensiz adet dönemleri

Büyük veya çok sayıda kisti olan yumurtalıklar

Göğüs, mide ve sırt dahil aşırı vücut kılları (hirsutizm)

Özellikle göbek çevresinde (karın) kilo alımı

Akne veya yağlı cilt

Erkek tipi kellik veya saçların incelmesi

Kısırlık

Boyunda veya koltuk altlarında küçük fazla deri parçaları (cilt etiketleri)

Boynun arkasında, koltuk altlarında ve göğüslerin altında koyu veya kalın deri lekeleri

PCOS nasıl tedavi edilir?

PKOS tedavisi bir dizi faktöre bağlıdır. Bunlar yaşınızı, belirtilerinizin şiddetini ve genel sağlığınızı içerebilir. Tedavi türü gelecekte hamile kalmak isteyip istemediğinize de bağlı olabilir.

Hamile kalmayı planlıyorsanız tedaviniz şunları içerebilir:

Sağlıklı bir diyet ve daha fazla fiziksel aktivite, kilo vermenize ve semptomlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun insülini daha verimli kullanmasına, kan şekeri seviyelerini düşürmesine ve yumurtlamanıza yardımcı olabilirler.

laçlar yumurtalıkların yumurtaları normal şekilde salmasına yardımcı olabilir. Bu ilaçların da bazı riskleri vardır. Çoklu doğum (ikiz veya daha fazla) şansını artırabilirler. Ve yumurtalıkların aşırı uyarılmasına neden olabilirler. Bu, yumurtalıkların çok fazla hormon salgıladığı zamandır. Karın şişkinliği ve pelvik ağrı gibi semptomlara neden olabilir.

Hamile kalmayı planlamıyorsanız tedaviniz şunları içerebilir:

Doğum kontrol hapları: Bunlar adet döngülerini kontrol etmeye, androjen seviyelerini düşürmeye ve sivilceleri azaltmaya yardımcı olur.

Diyabet ilacı: Bu genellikle PCOS’ta insülin direncini azaltmak için kullanılır. Ayrıca androjen seviyelerinin azaltılmasına, saç büyümesinin yavaşlamasına ve daha düzenli yumurtlamanıza yardımcı olabilir.

Diyet ve aktivitede değişiklik: Sağlıklı bir diyet ve daha fazla fiziksel aktivite, kilo vermenize ve semptomlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun insülini daha verimli kullanmasına, kan şekeri seviyelerini düşürmesine ve yumurtlamanıza yardımcı olabilirler.

Diğer semptomları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar: Bazı ilaçlar saç büyümesini veya sivilceyi azaltmaya yardımcı olabilir.

PCOSa iyi gelen gıda takviyesi nedir?

PCOS için kullanacağınız takviye ürünleri seçerken hangi semptomları yaşadığınız ve bebek sahibi olup olmak istekediğiniz önemli.

PCOS’un merkezi bir belirtisi döngü bozuklukları ve bunun sonucunda hamile kalmada yaşanan zorluklardır.

Burada gerçekten en önemli şey PCOS sendromunuzu bütünsel olarak tedavi etmenizdir; bu, temel nedeni ele almanız gerektiği anlamına gelir.

PCOS döngü bozukluklarınız varsa aşağıdaki besin takviyelerine daha yakından bakabilirsiniz:

İnositol

NAC (N-Asetilsistein): antiinflamatuar etkiye sahip bir antioksidan

PKOS sendromlu kadınlar genellikle besin eksikliklerinden muzdarip olduğundan, bir multivitamin veya mineral kompleksi (B vitamini kompleksi, D3 + K2 vitamini, C vitamini, magnezyum ve çinko içerir).

PKOS sendromunda obeziteyle mücadele etmenize yardımcı olan besin takviyeleri genellikle insülin metabolizmanızı geliştirenlerdir. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

İnositol

Magnezyum

Alfa lipoik asit

Berberin, karbonhidrat metabolizması, hormon profili ve kan lipit düzeylerinde iyileşmeler açısından metformin ile yapılan çalışmalarda benzer şekilde iyi sonuçlar göstermiştir . Ancak berberin bağırsak florasını değiştirdiği için uzun süreli alınmamalıdır. Ayrıca hamilelik sırasında da alınmamalıdır.

Cilt sorunları yaşayanların kullanması tavsiye ediyen takviyeler:

Çinko sağlıklı ciltler için önemli bir mineraldir. Antiinflamatuar ve antiandrojenik etkiye sahiptir, sebum üretimini engeller ve bu nedenle sivilceye karşı yardımcı olabilir.

Polikistik over sendromlu kadınlar sıklıkla çinko eksikliğinden muzdariptir.

D3 Vitamini + K2 : D vitamini vücudun birçok yerinde önemli rol oynayan bir hormondur. Sadece kemik metabolizması ve bağışıklık sistemimiz için değil aynı zamanda cildimiz için de merkezi bir öneme sahiptir. D vitamini eksikliğinin sivilce ile ilişkili olduğu gösterilmiştir

Berberin

Saç dökülmesine karşı takviye ürünler:

D3 Vitamini + K2 : D vitamini eksikliği de saç dökülmesine neden olabilir.

Demir : Saç dökülmesinin ve ince, kırılgan saçların yaygın bir nedeni demir eksikliğidir. Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız ferritin seviyenizin en az 70 ng/ml olması gerekir. Değerinizi ve gerekiyorsa takviyeyi doktorunuza kontrol ettirin.

Çinko saç metabolizmasında önemli bir rol oynar. Antiandrojenik etkisi aynı zamanda hormonal profilimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve bu da hormonal saç dökülmesine karşı yardımcı olabilir.

Depresyona karşı takviyeler;

D3 Vitamini + K2

Omega-3

Rhodiola Rosea

B vitaminleri

Baş ağrısı ve vücut ağrıları, eklem ağrıları, yorgunluk için takviyeler:

Magnezyum

Omega-3

D3 + K2 Vitamini

PCOS’a ne iyi gelir? Polikistik over senromu, dünya genelin kadınların yüzde 8’i ila 13’ünü etkiliyor. PCOS tedavisi konulan kişiler ise sağlıklarının bu sendrom sebebiyle bozulmaması adına neler yapabileceklerini araştırıyor.

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