Polikistik over senromu (PCOS) kadınların yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunudur. PCOS teşhisi alanlar ise bu durumla nasıl baş etmeleri gerektiğini merak ediyor. İşte, PCOS hakkında tüm merak ettikleriniz.

PCOS nedir?

Polikistik over senromu (PCOS), kadınlarda yumurtalıklar içerisinde bulunan ve genellikle iyi huylu birçok kist şeklinde ortaya çıkarak, kişide aşırı tüylenme, adet düzensizliği, sivilceye neden olan hastalıktır. Her 10 kadından birinde görülebilen polikistik over sendromu, genetik olduğu düşünülen bir yumurtlama problemidir.

PCOS belirtileri nelerdir?

Düzensiz adet görmek

Uzun süre adet görememek

Yüzde ve vücutta aşırı tüylenme

Saç dökülmesi

Akne

Cilt kuruluğu

Stres

Kaygı

Depresyon

Kilo sorunları

Uyku problemleri

PCOS neden olur?

Kesin nedenleri şu anda bilinmiyor ancak normalden yüksek androjen seviyeleri önemli bir rol oynuyor. Aşırı kilo ve aile öyküsü (ki bunlar da insülin direnciyle ilişkilidir) de katkıda bulunabilir.

PCOS tedavi edilebilir mi?

Adetleriniz düzensizse, hamile kalmada sorun yaşıyorsanız veya aşırı sivilce ya da tüylenme sorunu varsa bir uzmana başvurmanız geriyor. PCOS’unuz olduğu söylenirse, tip 2 diyabet için test yaptırmayı ve eğer varsa bu durumu nasıl yönetebileceğinizi mutlaka öğrenin. Aşırı kiloluysanız kilo vermek ve fiziksel aktiviteyi artırmak gibi sağlıklı değişiklikler yapmak, tip 2 diyabet riskinizi azaltabilir, diyabeti daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir ve diğer sağlık sorunlarını önleyebilir veya geciktirebilir.

Ayrıca yumurtlamanıza, sivilce ve tüylenme sorununun azaltmanıza yardımcı olabilecek ilaçlar da vardır.

PCOS’a ne iyi gelir?

Uzmanlar sağlıklı bir diyet ile PCOS belirtilerini ve sendromun sebep olacağı başka hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Polikistik over sendromu olan kişilerin ayrıca obezite, sistemik inflamasyon, metabolik sendrom , insülin direnci veya bu kronik durumların bir kombinasyonuna sahip olma olasılığı daha yüksektir . Bunların hepsi diyabet, kalp-damar hastalıkları ve diğer hastalıkların riskini artırıyor.

İnsülin, hücreleri açan ve glikozun içeri girmesini sağlayan bir anahtar gibidir. Glikoz enerjinin yakıtıdır. Vücut insülin yapma konusunda çok iyidir ancak insülin direnci olan kişilerde insülin, glikozu hücrelere düzgün şekilde iletmez. Sonuç, kan dolaşımında ve yağ hücrelerinde glikoz birikmesidir ve bu da diyabet riskini artırır.

Polikistik yumurtalık hastalığı olan herkeste bu komplikasyonlar görülmez, ancak yaşayanlar için sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak önemlidir.

PCOS hastaları için uzmanlar sıklıkla Akdeniz diyetini tavsiye ediyor.

Araştırmalar, PCOS’lu kişilerin, kalp hastalığı ve diğer hastalıklarla ilişkili olan genel iltihaplanma belirtileri gösterdiğini gösteriyor. Akdeniz diyeti doymuş yağları, işlenmiş etleri ve rafine şekeri ortadan kaldırıyor, bu da onu iltihaplanmaya karşı güçlü bir araç haline getiriyor.Nişastasız sebze ve meyveleri, yağsız proteini, sağlıklı karbonhidratları ve az yağlı süt ürünlerini tüketmek PCOS’lu kişilerin olası komplikasyonları önlemesine yardımcı olur.

PCOS’lu kişiler aşağıda sıralayacağımız besinlerden kesinlikle uzak durmalıdır:

Kızarmış yiyecekler

Tereyağı veya margarin gibi doymuş yağlar

Hamburger, kırmızı et, işlenmiş et

Kekler, kurabiyeler, şekerler ve turtalar

Hazır yulaf ezmesi, granola gibi şeker oranı yüksek hazırlanmış tahıllar

Gazlı içecekler ve enerji içecekleri gibi şekerli içecekler

Alkollü içecekler

Rafine un, beyaz ekmek, hamur işi ve makarna

Pirinç

PCOS hastalarının tüketmesi gereken besinler şöyle:

Fırında veya ızgarada pişirilmiş somon gibi Omega-3 bakımından zengin balıklar

Tereyağı veya margarin yerine zeytinyağı,

Et yerine fasulye ve diğer protein açısından zengin baklagiller,

Yeşil yapraklı sebzeler, domates, mantar, biber, brokoli, karnabahar, bezelye, kereviz ve rezene gibi nişastalı olmayan sebzeler

Kahverengi pirinç, arpa gibi tam tahıllar. Tam tahıllardan yapılan ekmek ve makarnalar.

Tatlı olarak ise meyve…

Beslenme ve yaşam tarzınızı değiştirin!

PCOS sebebiyle beslenme alışkanlığınızı değiştirecekseniz; bu önerilere göz atmanızda yarar var…

Sade suyu sevmiyorsanız, meyve suyu ve sodayı meyveli su ile değiştirin (salatalık, narenciye, çilek veya nane eklemeyi deneyin).

Atıştırmalık olarak kraker veya cips yerine fıstık ezmeli meyve veya bir avuç fındık yemeyi hedefleyin.

Beyaz ekmek, pirinç veya makarnayı %100 tam tahıl veya tam buğdayla değiştirin.

Tabağınızın yarısını “nişastasız sebzeler” yapın.

Haftada birkaç kez et yerine bakliyatları protein olarak tüketin.

Mutlaka spor yapın!

PCOS’un etkilerini azaltmak ve olası başka hastalıkları tetikleme durumuna karşı hayatınıza ‘hareket’ katmanız gerekiyor. Polikistik over sendromu teşhisi konması, sağlığınızın kötü olacağı anlamına gelmez. Sorumluluğu üstlenmek, semptomları en aza indirmek ve kendinizi sağlıklı tutmak için yapabileceğiniz çok şey var. Beslenmenize özen gösterdiğiniz gibi hayatınıza sporu da eklemelisiniz. İlla ağır sporlar yapmanıza gerek yok. Yürüyüş bile sizin için yeterli olacaktır.

