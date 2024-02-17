Son yıllarda Akdeniz diyeti tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Sağlıklı bir beden için tercih edilen Akdeniz tipi beslenmenin, beynin yaşlanmasını nasıl etkilediği yönünde pek çok araştırma yapıldı. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten şaşırtıcı. Akdeniz diyetinin Alzheimer riskini azalttığı bilimsel çalışmalar sonucunda gözler önüne serildi.

İleri yaşlarda Akdeniz Diyeti gerçekten önemli mi?

Yaş ilerledikçe, Akdeniz diyetine bağlı kalmanın bilişsel gerileme riskini azalttığı ortaya konuluyor.

İspanya’daki Barselona Üniversitesi’nden araştırmacılar, on yıldan fazla bir süre boyunca 65 yaş üstü yaklaşık 850 Fransız vatandaşını takip etti. Katılımcılar kadın ve erkekler arasında oldukça eşit bir şekilde bölünmüştü ve çalışmanın başlangıcında hepsi demans hastası değildi. Birkaç yılda bir, diyette tüketilen gıdalarda bulunan sağlıklı omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA gibi biyobelirteçlerden oluşan bir panel izlediler ve çalışma süresince her katılımcı üzerinde beş nöropsikolojik değerlendirme gerçekleştirdiler.

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan bitki bazlı beslenmeyi yakından takip edenlerin yaşlandıkça bilişsel gerileme yaşama olasılıkları daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Üniversitenin Nörobilim Enstitüsü’nde farmakoloji profesörü Mercè Pallàs, Ekim ayında Moleküler Beslenme ve Gıda Araştırması’nda yayınlanan bulgularla ilgili bir haber bülteninde, yeni araştırmanın “daha doğru beslenme değerlendirme metodolojilerinin kullanılmasına doğru atılmış bir adım” olduğunu söyledi .

Akdeniz diyeti nedir?

Kökleri antik Roma ve Yunan geleneğine ve Orta Çağ mutfağına dayanan bu bitki temelli beslenme şekli, 1950’lerde yeniden popüler hale geldi. Akdeniz diyeti:

Sebze

Meyve

Bakliyat

Tohum

Tahıl

Zeytinyağı

Sağlıklı yeşillik ve baharatların tüketilmesinden oluşur.

Akdeniz diyeti sırasında düşük de olsa;

Yumurta,

Balık,

Küms hayvanlarının tüketimine izin verilir.

Akdeniz diyeti yapılırken

Kırmızı et,

İşlenmiş etler,

Tatlı

Yüksek miktarda tuz,

İşlenmiş paket ürünler

Rafine ürünler

Doymuş yağ

Tereyağı

Şekerli içeceklerin tüketilmesine izin verilmez.

Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?

Kalp hastalığı, metabolik sendrom ve bazı kanser türlerinin riskini azaltır.

Akdeniz diyeti sağlıklı vücut ağırlığını, kan şekerini, kan basıncını ve kolesterolü destekler.

Bu beslenme türü bağırsak mikrobiyotasının dengeler.

Alzheimer hastalarıyla ilgili çarpıcı sonuç

Yayımlanan bir araştırmaya göre; 31 donörün beynini analiz eden bir araştırmaya göre, Akdeniz diyeti gıdalarında sıklıkla bulunan beş mikro besin maddesinin seviyeleri, Alzheimer hastalığı olanların beyinlerinde, olmayanlarla karşılaştırıldığında “çarpıcı derecede düşük” çıktı.

hastalığa sahip kişilerin beyinlerinde aşağıdaki mikro besinlerin (vücudun işlevi için kritik olan ancak yalnızca küçük miktarlarda ihtiyaç duyulan vitaminler ve mineraller) yaklaşık yarısı kadar düzeyde bulunduğunu ortaya konuldu.

Likopen : Hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan likopen, domates, karpuz, kırmızı portakal, pembe greyfurt, kayısı ve guava gibi bazı meyve ve sebzelere kırmızı rengini verir.

Retinol : A vitamininin bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir formu olan retinol, loş ışıkta görmenize yardımcı olur ve cildin sağlıklı kalmasını sağlar. Peynir, yumurta, yağlı balık, süt, yoğurt ve karaciğer gibi yiyeceklerde bulunur. Dolaylı kaynaklar arasında ıspanak, havuç, tatlı patates ve kırmızı biber gibi sarı, kırmızı ve yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra mango, papaya ve kayısı gibi sarı meyveler bulunur.

Lutein : Genellikle “göz vitamini” olarak anılan luteinin, göz dokusunu güneşin zararlarından koruduğu düşünülmektedir. Yumurta sarısı, ıspanak, lahana, mısır, portakal biberi, kivi, üzüm, kabak ve kabak gibi yiyeceklerde bulabilirsiniz.

Zeaksantin : Bir antioksidan olan zeaksantin’in göz dokularını güneşten koruduğu bilinmektedir. Yumurta, portakal, üzüm, mısır, goji meyveleri, mango ve portakal biberlerinde bulunur.

E Vitamini : Aynı zamanda bir antioksidan olan E Vitamini serbest radikalleri kontrol altında tutar, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir ve kalp damarlarında pıhtı oluşumunu önleyebilir. Ayçiçek yağı, soya fasulyesi yağı, badem, yer fıstığı, ıspanak, kabak, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango ve avokado gibi bitki bazlı yağlar, kuruyemişler, tohumlar, meyveler ve sebzelerde bulunur.

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Akdeniz Diyeti ile Beslenme Alzheimer’ın İlerleme Hızını Yavaşlatmaktadır

Sağlıklı beslenme ayrıca vücutta eksik olan vitaminlerin depolanmasına yardımcı olur. Yorgunluk, halsizlik ve kronik ağrı sorunu yaşayan pek çok kişi magnezyum ve B6 vitamini takviyesi kullanmayı tercih ediyor. Peki, hangi besinler magnezyum ve B6 vitamini yönünden zengindir?