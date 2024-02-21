Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı’nın tarihi bekleme salonunda 2 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

Her konserinde farklı bir konu ile dinleyicilerini karşılayan sanatçı, iki farklı temayı işleyeceği konserde bestelerini seslendirip, doğaçlamalar yapacak.

Tuluyhan Uğurlu, Doğu Ekspresi eserini yorumlayacak

Sanatçı, “Doğu Ekspresi” eserini, sanayi devriminin ardından Anadolu’nun demir ağlarla tanışması, ilk tren hatları ve ilk gar binalarının görüntüleri eşliğinde yorumlayacak.

Orta Doğu’da Osmanlı’nın son parası ile yapılan rayların yok oluşu ve Orta Doğu’nun son günlerdeki görüntüleri, “Hicaz Ekspresi” eserinde sanatçıya eşlik edecek.

Başarılı sanatçı, “Cumhuriyet Trenleri” eserini, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından başlayıp, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri anlatmak için trenle yaptığı yolculukların görüntüleri eşliğinde yorumlayacak. Atatürk’ün özel treniyle Ankara’da sonsuzluğa yürüyüşü de görüntüler eşliğinde anlatılacak.

​​​​​​​Konserin finalinde kaval sanatçısı Murat Toraman’la aynı sahneyi paylaşacak Uğurlu, Yeşilçam’ın unutulmaz melodileri üzerine doğaçlamalar yapacak.

Tuluyhan Uğurlu kimdir?

Tuluyhan Uğurlu 15 Kasım 1965’te İstanbul’da dünyaya geldi. Yeteneği 4 yaşında keşfedildi ve aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne kabul edildi. 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı. Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamladı.Akademide master yaparken, sanat yaşamının en ciddi kararını vererek, klasiklere veda etti ve sadece kendi eserlerini seslendirmeye başladı. Canlı konser kayıtlarından oluşan Go With God ve Kutsal Kitaplardan Ayetler isimli ilk iki albümünde hayranı olduğu Bach’dan esinlenerek inanç konularına eğildi.

1996’da Türkiye’de İstanbul Kanatlarımın Altında film müziği ile ünlendi. Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri, büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteledi ve bunları albüm haline getirdi. Çeşitli belgesel müzikleri de yazan sanatçı son piyano eserlerini Beyazıt’ta Zaman isimli albümde topladı. Aynı dönemde ilk senfonisi olan Senfoni Türk’ü de tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı.

Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılından itibaren Klasik Müzik dünyasında yapılmamış bir ilke imzasını atarak, konserlerini konser salonlarının dışına taşıyarak, tarihi mekânlarda gerçekleştirmeye başladı. Görüntülerle de mekânın tarihinin anlatıldığı bu proje çerçevesinde Nemrut Dağı (2150 Metrede verilen özel konser), Sirkeci Garı, Hattuşa, Truva, Tuşba antik kentleri, Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları, Çimenlik Kalesi, Sultanahmet Meydanı, kapalıçarşı gibi tarihi yerlerde konserler verdi. 26 Ağustos 2005 sabahı saat 05.30’da piyanosunu 1753 metrede Kocatepe’ye çıkararak, Atatürk ve şehitler için çaldı. 2005 yılında hazırlanan İstanbul tanıtım filminin müziklerini yaptı.

Dünya Başkenti İstanbul albümü ile Avrupa Kültür Başkenti 2010 İstanbul için müzikal alanda ilk bireysel projeyi başlattı.

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