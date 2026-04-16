Ses, ışık, dijital sanat ve sahne teknolojisini aynı potada eriten Anyma, 2026 takviminin en çok konuşulacak duraklarından biri için Paris’e geliyor. Avrupa’nın en büyük kapalı etkinlik alanlarından Paris La Défense Arena’da sahne alacak sanatçının yeni gösterisi ÆDEN için hazırlanan özel tur paketi, yalnızca bir konser deneyimi değil, baştan sona planlanmış bir şehir kaçamağı vadediyor.

Paris’te dev sahne, tek pakette konser ve seyahat

Anyma’nın 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Paris’te vereceği konser, yılın en dikkat çeken elektronik müzik etkinliklerinden biri olmaya aday. WTS tarafından duyurulan organizasyonda katılımcılara konser biletiyle birlikte ulaşım ve konaklama dahil kapsamlı bir program sunuluyor.

499 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkan tur paketinde uçak bileti, havalimanı ve otel vergileri ile 2 gece 3 gün konaklama yer alıyor. Böylece konsere gitmek isteyenler için farklı kalemlerde plan yapılmasına gerek kalmadan tüm süreç tek bir program altında toplanıyor.

Anyma , ÆDEN gösterisi Paris’te sahne alacak

Anyma’nın elektronik müzikle ileri sahne teknolojisini birleştirdiği yeni projesi ÆDEN, 2026 dünya turnesi kapsamında Paris’te izleyici karşısına çıkacak. Sanatçının sahne performansında ses ve ışık düzeninin mimariyle birlikte anlık etkileşim kurduğu bir yapı öne çıkıyor.

Paris La Défense Arena’da unutulmaz gece

12 Aralık akşamı gerçekleşecek konserin adresi Paris La Défense Arena olacak. Avrupa’nın en büyük kapalı salonlarından biri olarak gösterilen mekânda Anyma, solo performansıyla sahneye çıkacak.

Sanatçının “sürükleyici” olarak tanımlanan bu prodüksiyonuyla Paris’te yeni bir sayfa açacağı belirtilirken, gösterinin yalnızca müzik tutkunlarını değil, görsel sahne tasarımına ilgi duyanları da cezbetmesi bekleniyor. Büyük ölçekli prodüksiyon yapısı ve dijital atmosferiyle ÆDEN’in başkentte güçlü bir etki bırakacağı öngörülüyor.