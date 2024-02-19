Seksendört, en sevilen şarkılarıyla 24 Şubat’ta Kadıköy Dorock XL sahnesinde olacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Türk pop rock grubu Seksendört, en sevilen şarkılarıyla 24 Şubat’ta Kadıköy Dorock XL’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. “Ölürüm Hasretinle” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan Seksendört’ün konserinin biletleri, Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Seksendört ne zaman kuruldu?

Tuna Velibaşoğlu, Arif Erdem Ocak, İsmail Okan Özen ve baterist Serter Karadeniz’den oluşan grup, 1999’da kuruldu. Grubun ilk ismi “Sex and Dirt”tü. Müzik hayatına yabancı grupların İngilizce Nu Metal ve Rapcore düzenlemelerini icra ederek başlayan grup daha sonra Türkçe besteler ve düzenlemeler yaptı. 2004’te Doğan Umut Dal’ın gruptan ayrılması ve İsmail Okan Özen’in katılımıyla grup son halini aldı.

Hazırladıkları demoları ücretsiz olarak dinleyicileri ile paylaşan grup, 2005’te ilk stüdyo albümü Seksendört ile tanınmaya başlandı.

Moğollar, Athena, Erkin Koray, Duman, Mor ve Ötesi, Mavi Sakal, Vega, Bulutsuzluk Özlemi, Yeni Türkü, maNga, Ayna gibi grup ve sanatçılardan etkilenen grup, ikinci albümü K.G.B.[4] ile Türkiye’de popüler oldu. Grubun son albümü Akıyor Zaman Mart 2011’de yayınlandı.Grup 2012 yılı Türkiye Müzik Ödülleri ‘nde yılın grubu seçildi. Grup, 2020 yılında dağılma kararı aldı.

14 Temmuz 2022 tarihinde grup üyeleri Tuna Velibaşoğlu, Serter Karadeniz, İsmail Okan Özen ve Arif Erdem Ocak resmi instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile grubun tekrar bir araya geldiğini açıkladı.

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