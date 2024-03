Luka Sulic ile 2Cellos müzikal ikilisini kuran Hırvat çellist Stjepan Hauser, bu sene de İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Stjepan Hauser 14 Ağustos’ta İstanbul’da

Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan benzersiz bir hayran kitlesine sahip olan Hauser, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da konser verecek. Geçtiğimiz yıl da İstanbul’da yoğun ilgi gören Hauser, klasik pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alacak.

Sanatçının 2020 yılında çıkardığı ve büyük beğeni toplayan ‘Classic’ albümünün devamı niteliğindeki en yeni albümü ‘Classic II’, viyolonselin etkileyici yeteneklerini sergilemek için ustalıkla düzenlenmiş 18 unutulmaz melodiden oluşuyor. Robert Ziegler yönetimindeki saygın Londra Senfoni Orkestrası ile kaydedilen ve Robin Smith’in düzenlemelerini içeren albüm, klasik başyapıtları zarif yeni formlarda yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

Stjepan Hauser kimdir?

Stjepan Hauser 15 Haziran 1986’da Pula’da dünyaya geldi. Hauser , Hırvatistan’ın Pula kentinde müzik eğitimine başladığı müzikal bir ailede doğdu. Hauser ortaokulu Rijeka’da bitirdi . Zagreb’de okudu ancak lisans eğitimini Natalia Pavlutskaya ile Londra Trinity College of Music’te (şimdi Trinity Laban ) tamamladı. Lisansüstü eğitimini Manchester’da RNCM’de Dorothy Stone Scholar olarak Ralph Kirshbaum ve ABD’de Bernard Greenhouse ile tamamladı.

Hauser, Wigmore Hall , Royal Albert Hall , Amsterdam Concertgebouw , Southbank Center ve çok daha fazlasında yer alan ilkler dahil olmak üzere 40’tan fazla ülkede sahne aldı.

Ekim 2006’da, Hauser merhum Mstislav Rostropovich için Floransa’daki Palazzo Vecchio’daki galada sahne almak üzere seçildi.11 Haziran 2009’da Hauser, Haziran 2021’e kadar 475 milyondan fazla izlenmeye ulaşan kanalını YouTube’da başlattı. Ocak 2011’de Hauser, arkadaşı ve çellist arkadaşı Luka Šulić ile birlikte Michael Jackson’ın bir cover’ını seslendirdi. Sadece çelloda çalınan “ Smooth Criminal ”. Sadece birkaç gün içinde müzik videosu YouTube’da sansasyon yarattı.

Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte çaldığı Hauser Classic albümü 7 Şubat 2020’de yayınlandı. Albümün yapımcılığını Nick Patrick üstlendi.

