Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton’ın çocuklarının katıldığı bir spor müsabakasını izledikleri iddia edildi.

Kate Middleton’dan haber var

Sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dönemde, iddia, Prenses’in Windsor Farm Shop’ta görülmesi durumunu merak edenlerin içini rahatlattı.

Çifti gördüğünü iddia eden biri kişi The Sun’a, “Etrafta dolaşan onca dedikodudan sonra onları orada görünce şaşkına döndüm. Kate, William’la alışverişe çıkmıştı ve hem mutlu hem de iyi görünüyordu” diye konuştu.

Görgü tanığı çocuklarının yanlarında olmadığını söyledi. Ancak Kate’in mağazada görülmesi gezebilecek kadar sağlıklı olduğuna dair iyi bir işaret olarak yorumlandı.

Kate Middleton’dan mahremiyet talebi

Kate’in iyileşme sürecinde mahremiyet talebi üzerine çiftin hiçbir fotoğrafının çekilmediği bildirildi.

En son Noel Günü halkın arasına karışan Prenses’in, Paskalya Tatili’nin ardından çocuklarının okula başlayacağı 17 Nisan’dan sonra kraliyet görevine dönmesi bekleniyor.

Telegraph’ın haberine göre Prenses, Paskalya gününde fotoğraflarının çekileceği geleneksel yürüyüş için ailesine katılabilir.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Düşes Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi‘nin haklarında yalan haber ürettiğini açıkladı.

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