Cumhurbaşkanı İstedi Hülya Avşar Yapıyor

27 Aralık, 2016 | 14:35

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile program yapacak.

Hülya Avşar, iş adamı Ferhat Şahenk’in sahibi olduğu Star TV’de program yapmaya hazırlanıyor. Bu isteğin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldiği iddia edildi.

Cumartesi akşamları yayınlanması planlanan programın ilk konuğunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı konuşuluyor.

Avşar, son olarak Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında O Ses Türkiye isimli ses yarışmasında jüri üyesi olmuş ve yine aynı kanalda bir program yapmıştı.