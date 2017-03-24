Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Demet Akalın’dan THY’ye Mil Ayarı

24 Mart, 2017 | 12:19

Demet Akalın THY Milleri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, THY’nin kendisinden iki katı mil kullandığını iddia ederek isyan etti.

Konserden konsere uçan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son yaşadığı olayın ardından Türk Hava Yolları’na (THY) isyan etti.

Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını aktaran Demet Akalın, şunları yazdı;

Demet Akalın THY Mil

“Sevgili THY! Geç kalınca gecikme bedelini paşa paşa alırken yaptığım rezervasyon düşünce bir saat içinde iki kat milimi kullanmak hangi mantık! Biz sizin bir yere giderken bilet değişikliğinde cezalarınızı öderken bu millerin iki katını asla kabul etmiyorum! Millerimin de geri iadesini bekliyorum! Yoksa bin kere fazla bilet sattığınızda kaçırdığım uçakları anlatmak zorunda kalacağım. Ve her gün yazacağım! Bilginize…”

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Demet Akalın, THY,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure, açıldığı günden bu yana aile tatilinin vazgeçilmez adresi oldu.
Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Usta sanatçı Haluk Levent'ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı- Video İzle
Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik programları hakkında en yetkili ağızdan açıklama geldi. Tamamı yayından kaldırılıyor.
Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.