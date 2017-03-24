Demet Akalın’dan THY’ye Mil Ayarı

24 Mart, 2017 | 12:19

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, THY’nin kendisinden iki katı mil kullandığını iddia ederek isyan etti.

Konserden konsere uçan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son yaşadığı olayın ardından Türk Hava Yolları’na (THY) isyan etti.

Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını aktaran Demet Akalın, şunları yazdı;

“Sevgili THY! Geç kalınca gecikme bedelini paşa paşa alırken yaptığım rezervasyon düşünce bir saat içinde iki kat milimi kullanmak hangi mantık! Biz sizin bir yere giderken bilet değişikliğinde cezalarınızı öderken bu millerin iki katını asla kabul etmiyorum! Millerimin de geri iadesini bekliyorum! Yoksa bin kere fazla bilet sattığınızda kaçırdığım uçakları anlatmak zorunda kalacağım. Ve her gün yazacağım! Bilginize…”