Derbide Burcu Esmersoy İzdihamı
01 Mart, 2017 | 09:59
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide tribünde Burcu Esmersoy izdihamı yaşandı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Pazartesi gecesi Türk Telekom Arena’da oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisini tribünden izledi.
Galatasaray’ın, Beşiktaş’a 1-0 yenildiği maçta koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü sunucuya sarı-kırmızılı taraftarın ilgisi yoğundu.
Dev derbiyi VIP bölümde izleyen Burcu Esmersoy, yanına gelen kimseyi kıramadı ve herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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