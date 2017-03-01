Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Derbide Burcu Esmersoy İzdihamı

01 Mart, 2017 | 09:59

Derbide Burcu Esmersoy İzdihamı

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide tribünde Burcu Esmersoy izdihamı yaşandı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Pazartesi gecesi Türk Telekom Arena’da oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisini tribünden izledi.

Galatasaray’ın, Beşiktaş’a 1-0 yenildiği maçta koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü sunucuya sarı-kırmızılı taraftarın ilgisi yoğundu.

Dev derbiyi VIP bölümde izleyen Burcu Esmersoy, yanına gelen kimseyi kıramadı ve herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Beşiktaş, Burcu Esmersoy, Galatasaray,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota

Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota

Uzaklara seyahat edip yeni maceralar arıyorsanız Uzakdoğu 'da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota sizleri bekliyor.
Huzuru Bali Adasında Buldu

Huzuru Bali Adasında Buldu

Geçtiğimiz aylarda Endonezya'nın cennet adası Bali'ye yerleşen fotoğrafçı Bennu Gerede, yeni villasından kareler paylaştı.
Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi?

Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi?

Alina Kabaeva parmağında yüzükle görüntülendi, Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi sorusu sorulmaya başlandı.
Venedik Karnavalı Seni Çağırıyor

Venedik Karnavalı Seni Çağırıyor

Dünyanın en eski ve renkli karnavallarından olan Venedik Karnavalı başladı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.