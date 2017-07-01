Dila Tarkan Yunan Adaları Tatili Yapıyor
01 Temmuz, 2017 | 12:21
Bir dönem Eser Yenenler ile birlikte olan Dila Tarkan, şu sıralar Yunan Adaları tatili yapıyor.
Yaz aylarını Yunan Adaları tatili yaparak geçiren ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Son dönemde yaşadığı ilişkilerle gündemde olan Dila Tarkan, bir grup arkadaşıyla Yunanistan’ın Koufonisia adasında tatilde.
Ünlü markalara stil danışmalığı yapan güzel, Koufonisia Adası ‘ndaki eğlenceli tatilinden kareleri instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Dila Tarkan, Yunan Adaları,
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