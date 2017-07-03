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Fahriye Evcen’den Maldivler Balayı Paylaşımı

03 Temmuz, 2017 | 09:20

Fahriye Evcen’den Maldivler Balayı Paylaşımı

Maldivler balayı turundaki Fahriye Evcen, romantik tatilinden bir kare paylaştı.

Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Fahriye Evcen – Burak Özçivit çifti, balayı tercihlerini Maldivler’den yana kullandı.

Fahriye Evcen’den Maldivler Balayı Paylaşımı

Maldivler‘in lüks otellerinden birinde konaklayan ikiliden Fahriye Evcen, instagram sayfasından balayı tatillerinden bir kare paylaştı. Güzel oyuncu, turkuaz denizi arkasını alıp kırmızı mayosuyla havuzda poz verdiği fotoğrafa ‘dinlenme zamanı’ notunu düştü.

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Balayı, Maldivler,

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