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Fazıl Say Yeni Albümüyle Geliyor

08 Şubat, 2017 | 13:07

Fazıl Say Albümleri, Fazıl Say Mozart, Fazıl Say Konserleri

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın geçtiğimiz aylarda dünyada yayınlanmaya başlayan “Mozart: Complete Piano Sonatas” isimli yeni albümü, Türkçe içeriği ile 14 Şubat’ta müzik marketlerdeki yerini alacak.

Fazıl Say yeni albümü hakkında şunları söylüyor:

Fazıl Say Yeni Albümüyle Geliyor

“Bu kayıtları yaparken benim için en önemli hedef “doğallığa ulaşmak” idi. Mozart’ın şarkısını, şiirini, dansını, cıvıltısını, eserlerinin tertemiz formunu seslendirirken kendimi olabildiğince doğallığa indirmek istedim hep. Mozart’ın müziğini basit artikülasyon ile çalmak mümkün değildir, onu vücudumuzdan seslere akıtmamız gerekir, onu yaşamak, onunla nefes almak gerekir. Elimden geldiğince buna ulaşmaya ve layık olmaya çalıştım. Bu kayıt, benim için bir yorumcu olarak, şu ana kadar olan müzisyenlik hayatımdaki en kapsamlı ve en önemli çalışmamdır, bu kayıt sırasında hissettiklerim de hayatımın en özel anılarıdır.”

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Fazıl Say,

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