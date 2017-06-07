Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

07 Haziran, 2017 | 15:55

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say, Barcelona forması giyen Arda Turan’ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasından sonra milli takımı bırakma kararını yorumladı.

Sosyal medya hesabından bir yazı kaleme alan Fazıl Say, Arda Turan’ı sert bir dille eleştirdi.

İşte o yazı:

“Arda Turan milli takımı bırakmış. Zaten kovulmuştu… Ego kavgaları, para kavgaları, uçakta küfürlü itiş kakışlar, siyasi açıklamalar, “daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz” filan lafları.

Barcelona’da yedek kulübesinde bir futbolcu, sürekli olaylar. Tuhaf seviyede basın toplantıları, dedikodular… Arda’nın takım arkadaşı Messi. Milli takımı Arjantin için her ay 10 bin kilometre yapan Messi’yi düşünün. Böyle sorunlar çıkartıyor mu Arjantin’de? Pele’yi, Cruyff’u, Maradona’yı, Dünya şampiyonu Almanya’yı, Brezilya’yı , İtalya’yı düşünün. Bir de şu hale bakın. Niye ilgilenelim? Kosova maçı için mi?”