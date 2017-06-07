Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

07 Haziran, 2017 | 15:55

Fazıl Say Arda Turan Paylaşımı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say, Barcelona forması giyen Arda Turan’ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasından sonra milli takımı bırakma kararını yorumladı.

Sosyal medya hesabından bir yazı kaleme alan Fazıl Say, Arda Turan’ı sert bir dille eleştirdi.

İşte o yazı:

“Arda Turan milli takımı bırakmış. Zaten kovulmuştu… Ego kavgaları, para kavgaları, uçakta küfürlü itiş kakışlar, siyasi açıklamalar, “daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz” filan lafları.

Barcelona’da yedek kulübesinde bir futbolcu, sürekli olaylar. Tuhaf seviyede basın toplantıları, dedikodular… Arda’nın takım arkadaşı Messi. Milli takımı Arjantin için her ay 10 bin kilometre yapan Messi’yi düşünün. Böyle sorunlar çıkartıyor mu Arjantin’de? Pele’yi, Cruyff’u, Maradona’yı, Dünya şampiyonu Almanya’yı, Brezilya’yı , İtalya’yı düşünün. Bir de şu hale bakın. Niye ilgilenelim? Kosova maçı için mi?”

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Arda Turan, Fazıl Say, Milli Takım,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en medyatik isimleri de belli oldu.
Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosuna servet ödedi.
Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley'nin sahip olduğu son uçak satıldı. 430 bin dolara alıcı bulan uçak için ucuza gitti yorumları yapıldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.