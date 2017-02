Fazıl Say’dan Özel Beste

07 Şubat, 2017 | 12:09

Yeni albümü için çalışmalarını sürdüren Fazıl Say’dan Yürüyen Köşk için özel beste

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Art of Piano’ isimli yeni albümünde ‘Yürüyen Köşk’ isimli eser üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu. ‘Yürüyen Köşk’ için yapacağı besteyi de albümüne ekleyen Fazıl Say, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Yürüyen Köşk’ün hikayesini anlattı.

Fazıl Say’ın Yürüyen Köşkü anlatan hikaye şöyle:

Aşağıdaki yazıyı tüm Atatürkçüler ve tüm çevreciler okumalı diye düşünüyorum

İlginç. Önce sebep ile başlayayım;şu an üzerinde çalışmaya başladığım “yürüyen köşk” adlı solo piyano eseri, “art of piano” serisinin 4 numaralı parçası, ve aynı zamanda ATATÜRK’ü konu aldığım ilk eserimdir. Bu konuda beni motive eden kadim dostum Metin beye ve bestenin önemini bana sık sık vurgulayan babam Ahmet Say’a teşekkürlerimi sunarım elbetteki çok iyi bir müzik çıkarmak istiyorum. Şimdi aşağıdaki yazıda “Atatürk ve yürüyen köşk”ün hikayesini okuyalım ;

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, tarımda modern teknikleri kullanılması, çevre üreticilere örnek olması ve onların nitelikli fidan, fide, damızlık ihtiyaçlarının karşılanması için kişisel mülki olan Yalova’nın doğusundaki ‘Millet Çiftliği’ni bu amaca uygun olarak düzenletmiştir. Çiftlik içinde, deniz kıyısında, ikameti için 1929 yılında bir çınarın yanında iki katlı mütevazi bir köşk yapılmıştır. ‘Yalova Benim Kentim’ diyen Atatürk Yalova ile yakından ilgilenmiştir. Yalova’ya 1936 yılındaki gelişinde Millet Çiftliği’ndeki köşkün pencerelerini zarar vereceği için yanındaki çınarın dalını kesileceğini öğrenir. Ağacın bir dalının bile kesilmesini istemeyen Atatürk köşkün ağaçtan uzaklaştırılmasını ister. Görev İstanbul Belediyesi Fen İşleri Yollar-Köprüler Şubesi’ne verilir. Sorumlu baş mühendis Ali Nuri (ALNAR) binanın temellerini açtırır. Temellerin altına zor ve çok yavaş ta olsa raylar döşenir. Bina rayların üzerinde doğuya doğru 4 m kaydırılır. 11 Ağustos 1936 günü yapılan bu işlemi yanında bulunan kız kardeşi Makbule (ATADAN) Hanım, Affet (İNAN) Hanım, Yunus Nadi (ABALIOĞLU), Muhafız K. İsmail Hakkı (TEKÇE), Yaver B.N.B. Nasuhi Bey ve diğer ilgililerle baştan sona izler.

Atatürk 11 Haziran 1937’de şahsına ait bütün taşınamaz mallar gibi bu Köşkü de Türk Milletine bağışlar.