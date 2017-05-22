Fransa’da Festival Romantizmi

22 Mayıs, 2017 | 11:29

Cannes Film Festivali’ne katılan Paris Hilton-Chris Zylka çifti, Fransa’da romantizm rüzgarları estirdi.

Sosyetik güzel Paris Hilton ve erkek arkadaşı Chris Zylka, bu yıl 70’inci kez gerçekleşen Cannes Film Festivali için Fransa’nın yolunu tuttu.

Havaalanında görüntülenen çift, etraftakilerin bakışlarına aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğdular. Alandan çıkışta ise hayranları tarafından çevresi sarılan Paris Hilton, kimseyi kırmadan bol bol imza dağıttı.

Cannes Film Festivali 28 Mayıs’a kadar devam edecek.