Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Fransa’da Festival Romantizmi

22 Mayıs, 2017 | 11:29

Sosyetik güzel Paris Hilton ve erkek arkadaşı Chris Zylka

Cannes Film Festivali’ne katılan Paris Hilton-Chris Zylka çifti, Fransa’da romantizm rüzgarları estirdi.

Sosyetik güzel Paris Hilton ve erkek arkadaşı Chris Zylka, bu yıl 70’inci kez gerçekleşen Cannes Film Festivali için Fransa’nın yolunu tuttu.

Havaalanında görüntülenen çift, etraftakilerin bakışlarına aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğdular. Alandan çıkışta ise hayranları tarafından çevresi sarılan Paris Hilton, kimseyi kırmadan bol bol imza dağıttı.

Cannes Film Festivali 28 Mayıs’a kadar devam edecek.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Cannes, fransa, Paris Hilton,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.
Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.
Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li rock yıldızı Chris Cornell hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümü şok etkisi yarattı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.