01 Mart, 2017 | 09:49

Ünlü oyuncu Halle Berry, 89. Oscar Ödül Töreni sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

ABD’nin Los Angelas şehrinde gerçekleşen 89. Oscar Ödül Töreni’ne katılan oyuncu Halle Berry, ödül gecesinden sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video ile törenin önüne geçti. 50 yaşındaki güzel oyuncu, Oscar sonrası Instagram sayfasından çırılçıplak bir şekilde havuza girdiği videoyu yayınladı.

Halle Berry’den Oscar Sonrası Havuz Paylaşımı

Videoda Halle Berry, Oscar Ödül Töreni için giydiği kıyafeti bir anda üzerinden çıkarıyor ve çırılçıplak bir şekilde havuza atlıyor. Halle Berry, haftalarca konuşulacak videosuna “Uzun bir ödül gecesinin ardından insan soyunmakta sabırsızlanıyor” notunu ekledi.