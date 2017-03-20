20 Mart, 2017 | 10:28

Usta sanatçı Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı- Video İzle

Önce stadyumlarda daha sonra sosyal medyada daha sonra da sokaklarda söylenmeye başlanan marşı son olarak Haluk Levent yorumladı.

Levent, 18 Mart Çanakkale Zaferi şehitlerini anmak için hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Klip yayınlanmasından birkaç saat sonra büyük beğeni topladı. Hafta boyunca tüm sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede milyonlara ulaştı.

Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı – Video

Haluk Levent, büyük bir konferans salonunda orkestra eşliğinde İzmir Marşı ‘nı söylüyor. Konferans salonundaki koltuklarda ise İzmir’in savunmasında etkili olan kahramanların isimleri yer alıyor.