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Heidi Klum Çıplak!

06 Ekim, 2017 | 14:55

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, yine ilgi çekici bir fotoğraf paylaştı.

Heidi Klum, sosyal medya hesabından çıplak bir fotoğrafını yayınladı.

Pek çok moda çekimi için cesur kıyafetlerde objektif karşısına geçen Heidi Klum, bu kez sosyal medya hesabından çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

Alman model, sırtı dönük bir şekilde verdiği pozu instagram’da takipçilerinin beğenisine sundu. Heidi Klum, bu kareye “Sırt kemiklerim çelikten yapılmıştır; fakat kalbim altından” notunu düştü.

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