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İlhan Mansız Survivor’da

09 Aralık, 2016 | 11:09

İlhan Mansız Survivor’da

Survivor 2017’de yarışacak isimler belli olmaya başladı. Beşiktaşlı bir eski futbolcu daha Dominik’e gidiyor.

Dünyanın en iyi balayı adalarından biri olarak gösterilen Dominik’te, Survivor heyecanı yeni yılda da devam edecek. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor’ın kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Uzun yıllar Beşiktaş’ta top koşturan ve 2006 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından futbolu bıraktığını açıklayan İlhan Mansız, Survivor ünlüler takımına dahil oldu.

Performansları ile geçtiğimiz yıllardaki Survivor yarışmalarında göz dolduran eski Beşiktaşlı futbolcular Pascal Nouma ve Ahmet Dursun’un ardından İlhan Mansız’ın adada neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Çocuklar Duymasın dizisinin Havuç’u Furkan Kızılay, Survivor 2017’de yer alacak ilk ünlü olmuştu.

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Beşiktaş, İlhan Mansız, Survivor,

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